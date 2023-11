Eurokomisárka Jourová ocenila boj Ukrajiny proti korupcii

Kyjev 28. novembra (TASR) - Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v pondelok v Kyjeve pochválila boj Ukrajiny proti korupcii. Dodala však, že v krajine, ktorá dúfa vo vstup do Európskej únie, treba urobiť v tomto smere ešte viac. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Eurokomisia v novembri odporučila, aby 27-členná EÚ oficiálne začala prístupové rokovania, keď Ukrajina splní niekoľko zvyšných podmienok vrátane ďalšieho posilňovania protikorupčných opatrení. Začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou majú schvaľovať lídri Únie na summite v decembri.



Podpredsedníčka EK Jourová v pondelok na tlačovej konferencii v Kyjeve porovnala súčasné snahy Ukrajiny so situáciou v roku 2017 a vyhlásila, že je ohromená zlepšením.



"Necítila som tú energiu a silné odhodlanie. Dnes som v úplne inom štáte v porovnaní s rokom 2017. Myslím si, že Ukrajinci sú už otrávení starou Ukrajinou a chcú nový (spoločenský) systém. Chcú vidieť dobre fungujúce inštitúcie, trestné stíhanie a vyšetrovanie prípadov organizovaného zločinu korupcie na všetkých úrovniach – nie iba veľkých rýb, ale aj na nižších úrovniach," povedala Jourová.



Prípady úplatkárstva sú čoraz viditeľnejšie, pretože Ukrajina sa zlepšuje v ich odhaľovaní, ocenila komisárka. Informovala, že toto posolstvo prinesie do Bruselu a členským štátom, ktoré v súčasnosti diskutujú o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou.



Dodala však, že ešte stále sú určité opatrenia, ktoré treba urobiť, napríklad prijať zákon o lobingu.



"Potrebné sú dobré zákony, silné inštitúcie a správni ľudia na správnych miestach. Mám veľmi silný pocit, že teraz je to primerané," uviedla.



Jourová takisto zdôraznila, že EÚ sa musí zamyslieť nad svojou kapacitou, pokiaľ ide o prijímanie nových členov, a "upraviť tento systém".



Rozhovory o členstve v EÚ trvajú dlhé roky, keďže kandidátske krajiny musia pred vstupom do Únie splniť rozsiahle právne a ekonomické kritériá. Únia tiež nie je ochotná prijať krajinu, ktorá je vo vojne.



Politička z Českej republiky mala tlačovú konferenciu po stretnutiach s ukrajinským premiérom, ministrom spravodlivosti a šéfmi protikorupčných orgánov, napísala agentúra Bloomberg News.