Eurokomisárka: Násilie voči demonštrantom v Srbsku je neprípustné

Belehrad/Brusel 5. februára (TASR) - Komisárka EÚ pre rozšírenie Marta Kosová v stredu upozornila, že násilie voči demonštrantom v Srbsku neslobodno tolerovať. Dodala, že od srbskej polície očakáva, že bude naďalej zaisťovať bezpečnosť účastníkov protivládnych demonštrácií. Uvádza sa to v jej otvorenom liste, o ktorom v stredu informovala agentúra HINA, píše TASR.



Kosovej list je reakciou na množstvo podnetov, ktoré jej zaslali predstavitelia srbskej akademickej obce, politici a organizácie občianskej spoločnosti, v ktorých vyjadrili znepokojenie zo súčasnej situácie v Srbsku.



Eurokomisárka vo svojom liste pripomenula, že sloboda zhromažďovania je základné právo, ktoré treba rešpektovať, pričom sa "musí vykonávať pokojne a v súlade so zákonom".



Dodala, že "slovník podnecujúci násilie a nedostatok vzájomného rešpektu nemôžu byť riešením". Vyslovila sa za vytvorenie podmienok pre inkluzívny dialóg s cieľom presadiť "reformy, ktoré sú potrebné pre európsku budúcnosť Srbska."



"Ak sa tieto reformy správne implementujú, budú mať transformačný účinok, z ktorého budú mať prospech všetci občania a privedú Srbsko bližšie k Európskej únii," objasnila Kosová.



Protesty sa v Srbsku konajú denne už viac ako tri mesiace - od zrútenia prístrešku nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, ktoré si vyžiadalo smrť 15 ľudí. Ich účastníci boli už viackrát terčom útokov násilníkov. Došlo aj k prípadom, keď do zhromaždených vrazilo auto.



Na čele protestného hnutia sú študenti požadujúci vyvodenie zodpovednosti za tragédiu a jej transparentné vyšetrenie. Vládu srbského prezidenta Aleksandra Vučiča obviňujú z korupcie, ktorá podľa nich tiež prispela k novosadskej tragédii.



Podľa spravodajského webu Danas štrajk študentov a ich pedagógov pokračoval aj v stredu, keď ich svojím protestným zhromaždením podporili aj dôchodcovia, ktorí sa zišli v centre Belehradu a presne napoludnie si 15 minútami uctili pamiatku 15 obetí novosadskej tregédie. Mnohí mali transparenty s nápismi: "Deti naše, len vpred!" či "Študenti sú srdcom a rozumom Srbska". Študentov podporili aj pracovníci Dopravného podniku mesta Belehrad, ktorí mali svoj protest v srbskej metropole v stredu ráno.



V súvislosti s tragédiou v Novom Sade minulý týždeň podal demisiu premiér Miloš Vučevič, ktorý v stredu uviedol, že rozhodnutie o tom, či Srbsko bude mať novú vládu, alebo pôjde do predčasných volieb, by malo byť prijaté v priebehu desiatich dní až dvoch týždňov.



Vučevič súčasne vyhlásil, že požiadavky študentov, ktorí blokujú univerzitné budovy, boli po páde jeho vlády a odstúpení novosadského primátora "viac než splnené". Vyzval, aby tí, ktorí si myslia opak, prišli do diskusie, aby "konkrétne povedali, čo nebolo splnené, kde a ako". Vyjadril nádej, že študenti prehodnotia odmietavé stanovisko k ponuke prezidenta Vučiča na dialóg.