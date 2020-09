Eurokomisárka dúfa v čoskorý štart Konferencie o budúcnosti Európy

Brusel 16. septembra (TASR) - Podpredsedníčka Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová v stredu v Bruseli uviedla, že očakáva, že Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá bola odložená v dôsledku pandémie koronavírusu, by sa mohla začať už v októbri. Informovala o tom agentúra HINA.



"Podmienky na začatie konferencie boli splnené. Čas sa kráti, a preto chceme čo najskôr otvoriť dôležité témy týkajúce sa Európskej únie. Dúfam, že začneme o mesiac či dva v Štrasburgu alebo tu v Bruseli," povedala Šuicová novinárom po tom, čo predsedníčka EK Ursula von der Leyenová predniesla svoj prvý prejav o stave Únie.



Konferencia o budúcnosti Európy, ktorá má trvať dva roky, mala byť pôvodne spustená 9. mája v Dubrovníku v rámci chorvátskeho predsedníctva v Rade EÚ. Koronakríza túto udalosť oneskorila.



Šéfka EK počas svojho prejavu o stave EÚ na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli vyzvala na vytvorenie silnejšej únie v oblasti zdravotníctva. V tejto súvislosti navrhla zriadenie novej agentúry zameranej na biomedicínsky výskum s názvom BARDA a uskutočnenie globálneho zdravotníckeho summitu.



Šuicová, ktorá je poverená prípravou konferencie, dodala, že práve zdravie bude určite jednou z dôležitých tém konferencie.



Podľa pozície, ktorú v januári schválilo plénum EP, by konferencia mala byť postavená na priamej účasti občanov predstavujúcich prierez celou spoločnosťou a mala by mať možnosť prispieť k určovaniu budúcej podoby a formy EÚ.