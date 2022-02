Eurokomisárka: Poľsko je dobre pripravené na ukrajinských utečencov

Margaritis Schinas, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel 23. februára (TASR) - Poľsko jeutekajúcich pred ruským útokom vo svojej krajine, povedala európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v utorok po rozhovoroch s námestníkom poľského ministra vnútra Bartoszom Grodeckým. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.Eurokomisárka sa vo Varšave rozprávala s Grodeckým o plánoch jeho krajiny a prípravách rôznych scenárov, ktoré môžu nastať po pondelkovom rozhodnutí Moskvy uznať dve separatistické oblasti na východe Ukrajiny za samostatné štáty a poslať vojakov na ich územie – a možno aj do ďalších častí Ukrajiny.uviedla Johanssonová pre AFP v telefonickom interview.Poľsko leží na vonkajšej hranici Európskej únie s Ukrajinou, ktorá nie je členom EÚ.Johanssonová neuviedla odhad, koľko Ukrajincov by mohlo hľadať v Poľsku útočisko pred ruskou vojenskou akciou, ani podrobnosti plánov načrtnutých Varšavou.Poľský premiér Mateusz Morawiecki zriadil pracovnú skupinu, ktorá má určiť logistické, dopravné, zdravotnícke a vzdelávacie potreby, ktoré budú nutné na starostlivosť o vlnu ukrajinských utečencov.Podpredseda Európskej komisie Margaritis Schinas minulý týždeň pre nemecký denník Die Welt povedal, že z Ukrajiny možno príde do EÚ, ak sa vojenské napätie s Ruskom vystupňuje.Johanssonová informovala, že eurokomisia je pripravená v prípade potreby poskytnúť Poľsku ekonomickú podporu – rovnako ako Agentúra EÚ pre azyl (EUAA), Europol či Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).Eurokomisárka doplnila, že Poľsko už podalo žiadosť o pomoc Frontexu v prípade, že príde veľký počet Ukrajincov.Je to v protiklade s tým, ako Poľsko riešilo prúdy migrantov z vlaňajška, keď Bielorusko – spojenec Ruska – organizovalo vlnu možných žiadateľov o azyl z Blízkeho východu a smerovalo ju priamo k poľským hraniciam.Vtedy Varšava odmietla umiestnenie príslušníkov Frontexu a namiesto toho využívala tvrdé metódy na zabránenie príchodu migrantov cez hranicu, čo organizácie na ochranu ľudských práv označili za porušovanie medzinárodného práva.