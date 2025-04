Eurokomisárka vyzvala srbskú vládu na pokračovanie v reformách

Belehrad 30. apríla (TASR) - Eurokomisárka pre rozšírenie Európskej únie Marta Kosová v utorok v Belehrade vyzvala novú srbskú vládu, aby pokročila v demokratických reformách nevyhnutných pre členstvo v EÚ. Uviedla, že o podobné zmeny sa usilujú aj občania tejto balkánskej krajiny, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



EÚ má podľa komisárky „jedinečnú príležitosť... dokončiť zjednotenie Európy“ a chce do svojich radov prijať Srbsko a ďalšie kandidátske krajiny západného Balkánu. Belehrad však podľa nej musí najskôr uskutočniť kľúčové reformy.



Kosová vyzvala Srbsko, aby reformovalo justíciu v boji proti korupcii, zabezpečilo slobodu médií a garantovalo slobodné a spravodlivé voľby. „Bez týchto zmien Srbsko nemôže napredovať na európskej ceste a viem, že to, čo požadujeme, je veľmi blízke požiadavkám občanov, ktorí sú a boli v uliciach,“ doplnila.



Krajinu sprevádzajú niekoľkomesačné protesty proti korupcii vyvolané po zrútení betónového prístreška na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024. Tragédia si vyžiadala 16 obetí. Vyvolala protesty vedené študentmi, ktoré požadujú spravodlivosť pre obete a dodržiavanie princípov právneho štátu.



„Demokratické Srbsko v EÚ je možné a je to to, čo si občania Srbska želajú a zaslúžia,“ skonštatovala Kosová po stretnutí s novým premiérom Djurom Macutom. Politický nováčik nastúpil do tejto funkcie na začiatku apríla.



Kosová sa stretla aj so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom, ktorého kritici vinia z potláčania demokratických slobôd, vrátane nátlaku na protestujúcich študentov.



Pri poslednom incidente v pondelok v Novom Sade polícia s použitím obuškov a slzotvorných sprejov vytláčala protestujúcich z budovy športovej fakulty. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia.



„Zdôraznil som našu plnú pripravenosť urýchliť reformu,“ uviedol Vučič na sociálnych sieťach a vyjadril nádej, že Srbsko „využije existujúcu dynamiku a otvorí novú etapu v procese európskej integrácie“.



Krajiny západného Balkánu sa nachádzajú v rôznych fázach prístupu do EÚ. Ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 podnietila európskych lídrov, aby v obave z nestability regiónu presadzovali rýchlejší vstup týchto krajín do bloku.



Srbsko požiadalo o členstvo v EÚ v decembri 2009, štatút kandidátskej krajiny mu udelili v marci 2012. Prístupové rokovania sa začali v januári 2014 a doteraz sa otvorili viac ako dve desiatky z 35 prístupových kapitol. V poslednom období sa proces pristupovania výrazne spomalil.