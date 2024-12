Eurokomisia a 13 krajín EÚ zakúpia vyše dva milióny liekov na COVID-19

Brusel 2. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že podpísala zmluvu o spoločnom obstarávaní na nákup 2.250.000 dávok liekoviek na liečbu ochorenia COVID-19. Informuje o tom spravodajca TASR.



Úrad Európskej komisie pre pripravenosť a reakciu na núdzové zdravotné situácie (HERA) v pondelok v mene 13 členských krajín EÚ podpísal rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní s farmaceutickou spoločnosťou Gilead na dodávku 2.250.000 dávok lieku Veklury (Remdesivir).



Ide o antivírusový liek s koncentrátom na infúzny roztok, ktorý sa môže použiť na liečbu ochorenia COVID-19 u dospelých a dospievajúcich hospitalizovaných pacientov s pneumóniou, vyžadujúcich doplnkový kyslík, alebo na liečbu dospelých, u ktorých je zvýšené riziko zhoršenia tohto ochorenia.



Zmluva bude uzatvorená maximálne na tri roky. Po vypršaní druhej zmluvy v januári 2024 je to už tretia zmluva tohto druhu.



Komisia pripomenula, že spoločné obstarávanie je mechanizmus na úrovni EÚ, ktorý umožňuje spolu až 37 krajinám (tie, ktoré podpísali dohodu o spoločnom obstarávaní), spoločne kupovať lieky a lekárske vybavenia ako alternatívu alebo doplnok obstarávania na vnútroštátnej úrovni, a to na dobrovoľnom a flexibilnom základe.



Ide o mechanizmus, ktorý na úrovni EÚ prispieva k pripravenosti na zdravotné krízy alebo pandémie.



Komisia a členské štáty zaujali spoločný prístup na úrovni EÚ k zabezpečeniu dodávok vakcín proti COVID-19 a zjednodušeniu ich distribúcie, čím pomohli zabezpečiť ich včasný prístup a dostupnosť v celej Únii.



Bezpečné a účinné vakcíny sa v EÚ začali distribuovať koncom roka 2020 po prísnych autorizačných postupoch a v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. Odvtedy Európska komisia zabezpečila 4,2 miliardy dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Do augusta 2023 bolo zaočkovaných celkovo 84,8 percenta dospelej populácie v EÚ a Únia viac ako 530 miliónov dávok darovala chudobnejším krajinám po celom svete.