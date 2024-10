Eurokomisia a europarlament sa dohodli na posilnení vzťahov

Brusel/Štrasburg 21. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová a predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová sa v pondelok dohodli na súbore nových zásad, ktoré posilnia spoluprácu medzi oboma inštitúciami. V spoločnom vyhlásení to uviedli obe predsedníčky na úvod druhého októbrového plenárneho zasadnutia EP v Štrasburgu, informuje spravodajca TASR.



Metsolová a von der Leyenová potvrdili, že sa dohodli na revízii medziinštitucionálnej rámcovej dohody o posilenní vzťahov medzi EP a EK, čo zabezpečí väčšiu transparentnosť a lepší dialóg.



"Dohoda pomôže našim inštitúciám bezproblémovo fungovať a prinášať výsledky pre našich občanov. Po našej politickej dohode sa okamžite začnú práce na technickej úrovni," uvádza sa v ich spoločnom stanovisku.



Politické zásady zahŕňajú princíp rovnakého zaobchádzania s europarlamentom a Radou EÚ a úlohu eurokomisie ako čestného sprostredkovateľa prostredníctvom zabezpečenia toku komplexných, včasných a podrobných informácií do EP. Znamenajú aj posilnenie politickej zodpovednosti EK zabezpečením prítomnosti eurokomisárov na činnosti zákonodarného zboru EÚ, a to v pléne a vo výboroch.



Patrí k nim aj záväzok definovať jasný mechanizmus na využitie naliehavého alebo zrýchleného rozhodovania.



Komisia sa zaväzuje ďalej posilňovať medziinštitucionálnu spoluprácu v rozpočtových záležitostiach a je pripravená v rámci budúceho viacročného finančného rámca po roku 2027 predložiť návrh novej medziinštitucionálnej dohody. Eurokomisia má tiež záväzok preskúmať, ako zlepšiť tok informácií o medzinárodných dohodách v rámci svojich právomocí o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike.



Dohoda znamená tiež predvídateľný proces konzultácií EP s eurokomisiou o zmenách a doplneniach rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ktoré ovplyvňujú práva a výsady Európskej komisie a nakoniec aj posilnenie práva EP na predkladanie legislatívnych iniciatív.



