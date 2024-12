Eurokomisia a Kallasová upozornili na situáciu s migráciou v EÚ

Brusel 18. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) a vysoká predstaviteľka pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová v stredu pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov v spoločnom vyhlásení upozornili okrem iného aj na to, že EÚ je domov miliónov migrantov. Informuje o tom spravodajca TASR.



"V Medzinárodný deň migrantov uznávame výzvy a túžby miliónov migrantov na celom svete, ktorí opúšťajú svoje domovy v snahe o bezpečnosť, dôstojnosť a príležitosti. Európska únia je domovom miliónov ľudí zo všetkých častí sveta. Mnohé z nich pozitívne prispievajú k našej ekonomike, ale obohacujú aj našu kultúru a spôsob života," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.



Krajiny EÚ v roku 2024 prijali Pakt o migrácii a azyle, ktorý stanovuje jasné a spoločné pravidlá na riadenie migrácie spravodlivým spôsobom.



EK a Kallasová pripomenuli, že Únia zavádza komplexný prístup k výzvam v oblasti migrácie, čo si vyvažuje zodpovednosť a solidaritu, bezpečnosť a ochranu ľudskosti.



"Bojujeme proti nelegálnej migrácii a zároveň zlepšujeme bezpečné a legálne cesty do EÚ. To všetko v spolupráci s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov," stojí vo vyhlásení.



Komisia upozornila, že legálna migrácia je životne dôležitá pre európske hospodárstvo, čo zdôraznila aj Draghiho správa, podľa ktorej riadna a dobre riadená migrácia pracovnej sily je kľúčom ku konkurencieschopnosti a k odstraňovaniu medzier v zručnostiach a pracovnej sile.



Vo vyhlásené sa uvádza, že EÚ sa snaží prilákať a udržať si talenty a v spolupráci s partnermi by boj proti nelegálnej migrácii mal ísť ruka v ruke s legálnymi cestami, ktoré riešia potreby trhu práce EÚ a znižujú príťažlivosť sietí prevádzačov.



Komisia a Kallasová naznačili potrebu spoločných krokov na boj proti zločincom, ktorí obchodujú s ľuďmi a ohrozujú ich životy. Doterajšie iniciatívy EÚ na boj proti nelegálnej migrácii už prinášajú výsledky, lebo za prvých jedenásť mesiacov 2023 sa počet nelegálnych prekročení hraníc znížil o 40 percent.



Správa EK hovorí tiež o tom, že osobitnú pozornosť musí Únia venovať zraniteľným migrantom, najmä ženám a deťom, ktorí na svojom úteku čelia zvýšenému riziku násilia a zneužívania.