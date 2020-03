EÚ žiada koordinovaný postup pri uzatváraní hraníc

Brusel 13. marca (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová varovala v piatok pred zavedením jednostranných cestovných obmedzení v boji proti epidémii koronavírusu. Na koordinované celoeurópske úsilie pri zatváraní vnútorný hraníc medzi členskými krajinami EÚ vyzvala aj eurokomisárka pre vnútorné veci Ylva Johanssonová.



Von der Leyenová kritizovala, že niektoré členské štáty EÚ už zaviedli zákazy letov a vstupov cez hranice, a pripomenula, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) "nepovažuje všeobecné zákazy cestovania za najúčinnejšie". Namiesto toho by podľa jej slov malo byť posilnené zdravotné vyšetrovanie priamo na hraniciach.



V podobnom duchu sa vyslovili aj ministri vnútra na piatkovom zasadnutí Rady EÚ pre vnútorné veci a spravodlivosť v Bruseli.



"Akékoľvek obmedzenia v Európskej únii uložené v oblasti voľného pohybu s cieľom obmedziť šírenie koronavírusu by sa mali prijímať koordinovane, aby neboli kontraproduktívne a aby nezhoršili zdravotnú pohotovosť," uvádza sa v záveroch zasadnutia Rady ministrov.



Eurokomisárka Johanssonová v tejto súvislosti zdôraznila, že akékoľvek obmedzenia na hraniciach musia byť "koordinované, operatívne, primerané a efektívne".



Švédsky minister vnútra Mikael Damberg podľa tlačovej agentúry Reuters dodal, že "správne opatrenia treba prijímať v správny čas", zároveň však zdôraznil, že dopravný systém musí fungovať a zaisťovať zásobovanie potravinami a sanitárnymi zariadeniami, čo je dôležité pre všetky európske krajiny, aby mohli zvládať túto krízu. Šéf luxemburskej diplomacie Jean Asselborn sa vyslovil proti uzatváraniu hraníc a za prijatie európskej dohody v tejto záležitosti.



V podobnom duchu vystúpil aj chorvátsky minister vnútra Davor Božinovič, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ, keď zopakoval výzvy na väčšiu koordináciu na úrovni EÚ. "Máme k sebe príliš blízko. Ak budeme konať jednotne, bude to lepšie pre nás všetkých," skonštatoval Božinovič.



Agentúra Reuters pripomenula, že Rakúsko zaviedlo kontroly na hraniciach s Talianskom, aby zabránilo vstupom osôb z tejto krajiny. Česká republika, Slovensko a Slovinsko sprísnili tiež svoje opatrenia, Španielsko umiestnilo do karantény štyri mestá a zakázalo lety z Talianska, kým Nemecko, hospodársky motor EÚ, zatiaľ žiadne hraničné obmedzenia nezaviedlo.





spravodajca TASR Jaromír Novak