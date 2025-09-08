< sekcia Zahraničie
Eurokomisia aj OSN odsúdili útok na autobusovej zastávke v Jeruzaleme
Brusel 8. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) aj Organizácia Spojených národov (OSN) v pondelok odsúdili útok dvoch Palestínčanov vo východnom Jeruzaleme, ktorí začali strieľať na autobusovej zastávke. Podľa najnovšej bilancie si incident vyžiadal najmenej šesť izraelských obetí, informuje TASR podľa správy agentúry DPA a AFP.
„Odsudzujeme tento útok, rovnako ako odsudzujeme všetky straty na ľudských životoch,“ povedal hovorca Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS) Anouar El Anouni novinárom v Bruseli. „Vyzývame na deeskaláciu, toto dokazuje, aké potrebné a dôležité je prímerie. Civilisti na oboch stranách, Palestínčania aj Izraelčania, trpia už dlho a príliš veľa,“ pokračoval.
„Toto musí skončiť teraz a je najvyšší čas prerušiť tento cyklus násilia,“ dodal hovorca EEAS.
Generálny tajomník OSN Antonio Guterres označil pondelkový incident za „teroristický útok“ a rodinám obetí vyjadril úprimnú sústrasť.
DPA uvádza, že podľa palestínskych zdrojov páchatelia pochádzali z dvoch neďalekých palestínskych dedín nachádzajúcich sa na okupovanom Západnom brehu Jordánu severne od Jeruzalema. Obaja boli na mieste zastrelení.
