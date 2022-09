Eurokomisia akceptovala spoluprácu Frontexu so Severným Macedónskom

Brusel 26. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že v piatok minulý týždeň navrhla podpísanie a uzavretie dohody medzi EÚ a Severným Macedónskom o operačných činnostiach agentúry Frontex. Informuje o tom spravodajca TASR.



Návrhy, ktoré predložila eurokomisia, posilnia kapacitu agentúry Frontex v bezprostrednom susedstve Európskej únie tým, že pomôžu orgánom Severného Macedónska riadiť nelegálnu migráciu, bojovať proti prevádzačstvu a zvýšiť bezpečnosť na vonkajších hraniciach Únie.



V súlade s nariadením o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži bude dohoda o štatúte so Severným Macedónskom obsahovať prísne ustanovenia na ochranu základných ľudských práv a na monitorovanie dodržiavania pravidiel.



Dialóg o dohode so Severným Macedónskom sa začal v roku 2018. Dohody o operačných činnostiach agentúry Frontex už boli podpísané s tromi partnerskými krajinami na západnom Balkáne: s Albánskom v októbri 2018, s Čiernou Horou v októbri 2019 a so Srbskom v novembri 2019. Podobnú dohodu v súčasnosti EÚ vyrokúva aj s Bosnou a Hercegovinou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)