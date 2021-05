Eurokomisia chce posilniť európsky Kódex postupov proti dezinformáciám

Brusel 26. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu zverejnila usmernenie o tom, ako by sa mal Kódex postupov proti dezinformáciám – prvý svojho druhu na celom svete – posilniť tak, aby sa stal účinnejším nástrojom na boj proti dezinformáciám.



Komisia ním vyzýva na pevnejšie záväzky signatárov a predpokladá širšiu účasť na kódexe. Vďaka spoľahlivému monitorovaciemu rámcu a jasným ukazovateľom výkonnosti by mali jeho signatári znížiť finančné stimuly pre dezinformácie, posilniť postavenie používateľov, aby sa aktívne podieľali na predchádzaní ich šíreniu, lepšie spolupracovať s overovateľmi faktov vo všetkých členských štátoch a jazykoch Európskej únie a poskytnúť výskumným pracovníkom rámec na prístup k údajom.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla, že hrozby, ktoré predstavujú dezinformácie na internete, sa vyvíjajú rýchlo, a preto treba zintenzívniť spoločné opatrenia s cieľom posilniť postavenie občanov a ochrániť demokratický informačný priestor.



"Potrebujeme silnejší kódex, rovnako ako on-line platformy a ďalších aktérov, aby riešili systémové riziká svojich služieb a algoritmickej amplifikácie, aby nemuseli zaisťovať kontrolu sami, a zakázať možnosť zarábať peniaze na dezinformáciách, pričom v plnej miere zachováme slobodu prejavu," vysvetlila.



Signatári kódexu by mali vytvoriť Centrum pre transparentnosť, v ktorom budú uvádzať, akú metodiku prijímajú na vykonávanie jeho záväzkov a ako tieto záväzky presadzujú, ako aj všetky údaje a parametre, ktoré sú relevantné pre kľúčové ukazovatele výkonnosti.



Usmernenie Európskej komisie navrhuje aj zriadenie stálej pracovnej skupiny, ktorej by predsedala eurokomisia a ktorá by bola zložená zo signatárov kódexu, zástupcov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, skupiny európskych regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby (ERGA) a z Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO).



EDMO dostalo viac ako 11 miliónov eur na vytvorenie ôsmich regionálnych centier na pomoc pri vykonávaní a rozširovaní svojich činností v členských štátoch.



Signatári kódexu – eurokomisia vyzve aj ďalšie digitálne plaformy, aby sa k nemu pripojili – by mali urýchlene pristúpiť k revízii kódexu a v septembri predložiť prvý návrh revidovaného pôvodného kódexu z októbra 2018.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)