Eurokomisia dá milión eur na Monitor vlastníctva médií v EÚ

Brusel 27. septembra (TASR) – Európska komisia v pondelok oznámila, že spustila Monitor vlastníctva médií v EÚ – ročný projekt, na ktorý z rozpočtu Európskej únie vyčlenila milión eur.



Monitor bude koordinovať Univerzita Parida Lodrona zo Salzburgu (PLUS) a poskytne databázu o médiách z jednotlivých členských krajín eurobloku. Tá bude obsahovať informácie o vlastníctve médií a bude zároveň systematicky hodnotiť príslušné právne rámce a identifikovať možné riziká pre transparentnosť vlastníctva médií.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla, že je stále ťažšie porozumieť tomu, kto vlastní médiá v krajinách EÚ.



„Nemôže to tak zostať, pretože v demokracii si ľudia zaslúžia vedieť, kto im poskytuje informácie. Tento nový nástroj nám pomôže lepšie porozumieť mediálnemu trhu a pripraviť budúce politické iniciatívy," uviedla Jourová v správe pre médiá.



Podľa slov eurokomisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona exekutíva EÚ sa v záujme ochrany demokracie musí zaoberať a upozorňovať na existujúce hrozby pre nezávislé médiá. Spresnil, že EK pripravuje aj ďalšie nové iniciatívy. Chce napríklad prijať legislatívu o slobode médií a zvýšiť podporu projektov prehlbujúcich transparentnosť tohto odvetvia.



V nasledujúcich týždňoch EK zverejní v poradí už druhú výzvu na predkladanie návrhov do tohto monitorovacieho projektu. Víťaz pilotného projektu bol vybraný na základe výzvy na predloženie návrhov pre subjekty pôsobiace v oblasti slobody médií a pluralizmu na európskej, regionálnej a miestnej úrovni.



Iniciatíva týkajúca sa monitoru vlastníctva médií je súčasťou širšieho úsilia EÚ v oblasti slobody médií a pluralizmu, čo je uvedené aj v Akčnom pláne pre európsku demokraciu, ktorý Európska komisia predložila začiatkom decembra 2020.