Eurokomisia hrozí právnymi krokmi po zatvorení maďarského Klubrádia

Brusel 15. januára (TASR) - Európska komisia pohrozila Maďarsku, že pre zatvorenie poslednej nezávislej rozhlasovej stanice - Klubrádió - pristúpi k právnym krokom. Uviedla to v pondelok agentúra DPA.



Súd v Budapešti minulý týždeň rozhodol, že rozhlasová stanica musí do pondelka zastaviť vysielanie po tom, čo jej mediálna rada v krajine nepredĺžila vysielaciu licenciu.



Toto rozhodnutie stálo na "veľmi spornom právnom základe", povedal novinárom hovorca Komisie Christian Wigand.



Mediálna rada svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že Klubrádió porušilo zákon o povinnej registrácii, hoci v takomto prípade sa väčšinou udeľuje pokuta.



Rozhlasová stanica sa proti rozhodnutiu súdu môže odvolať, zatiaľ však musí prestať vysielať. Online vysielanie bude pokračovať aj naďalej.



Komisia v piatok zaslala Maďarsku list, v ktorom vyjadrila svoje obavy a požiadala maďarské orgány, aby podnikli okamžité kroky a vyhli sa tak nenapraviteľným škodám, povedal Wigand.



"Maďarsko by malo rešpektovať Chartu základných práv EÚ vrátane práva na slobodu prejavu a slobodný prístup k informáciám," povedal. "Sme znepokojení situáciou a skúmame právne možnosti," dodal.



Komisia môže začať konanie o porušení právnych predpisov proti krajinám EÚ, keď sa domnieva, že došlo k porušeniu práva EÚ, čo môže viesť k vysokým pokutám.