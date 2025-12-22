< sekcia Zahraničie
Eurokomisia: Japonsko sa pripojí k programu Horizont Európa
Japonské subjekty sa budú môcť zapájať do iniciatív zameraných napríklad na digitálnu transformáciu, potravinovú bezpečnosť či klimaticky neutrálne energetické riešenia.
Autor TASR
Brusel 22. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) a Japonsko úspešne ukončili rokovania o pridružení k výskumnému programu Horizont Európa. Dohodu by mali formálne podpísať v roku 2026, informuje TASR na základe pondelňajšieho vyhlásenia EK.
Horizont Európa je hlavným výskumným a inovačným programom Európskej únie s rozpočtom 93,5 miliardy eur. Predstavuje najužšiu formu spolupráce, ktorú Únia v tejto oblasti ponúka partnerom mimo bloku.
Pridruženie umožní japonským vedcom viesť a koordinovať vlastné výskumné a inovačné projekty v rámci programu, uchádzať sa o financovanie a získavať ho, ako aj užšie spolupracovať s partnermi z EÚ a ďalších pridružených krajín.
Japonské subjekty sa budú môcť zapájať do iniciatív zameraných napríklad na digitálnu transformáciu, potravinovú bezpečnosť či klimaticky neutrálne energetické riešenia. V rámci prechodných opatrení sa budú môcť zapojiť do výziev programu už od roku 2026.
„Otvorenosť a medzinárodná spolupráca musia byť smerodajné pre budúcnosť vedy a technológií. Veríme, že vedecká spolupráca môže budovať mosty aj v náročných geopolitických časoch. Teším sa na posilnenie nášho partnerstva, keďže Japonsko sa pripája k 22 krajinám, ktoré už sú zapojené do programu Horizont,“ uviedla eurokomisárka pre výskum a inovácie Ekaterina Zacharievová.
Uzatvorenie rokovaní s Japonskom nadväzuje na nedávne rozšírenie programu Horizont Európa o ďalších významných globálnych partnerov a vedecké veľmoci. V priebehu tohto roka sa k programu pridružili Južná Kórea, Švajčiarsko, Egypt, Kanada, Británia a Nový Zéland.
Podľa EK je Japonsko strategickým partnerom Európskej únie v oblasti vedy a inovácií už viac ako dve desaťročia. Formálne rokovania o jeho pridružení k programu Horizont Európa sa začali v novembri 2024.
Horizont Európa je hlavným výskumným a inovačným programom Európskej únie s rozpočtom 93,5 miliardy eur. Predstavuje najužšiu formu spolupráce, ktorú Únia v tejto oblasti ponúka partnerom mimo bloku.
Pridruženie umožní japonským vedcom viesť a koordinovať vlastné výskumné a inovačné projekty v rámci programu, uchádzať sa o financovanie a získavať ho, ako aj užšie spolupracovať s partnermi z EÚ a ďalších pridružených krajín.
Japonské subjekty sa budú môcť zapájať do iniciatív zameraných napríklad na digitálnu transformáciu, potravinovú bezpečnosť či klimaticky neutrálne energetické riešenia. V rámci prechodných opatrení sa budú môcť zapojiť do výziev programu už od roku 2026.
„Otvorenosť a medzinárodná spolupráca musia byť smerodajné pre budúcnosť vedy a technológií. Veríme, že vedecká spolupráca môže budovať mosty aj v náročných geopolitických časoch. Teším sa na posilnenie nášho partnerstva, keďže Japonsko sa pripája k 22 krajinám, ktoré už sú zapojené do programu Horizont,“ uviedla eurokomisárka pre výskum a inovácie Ekaterina Zacharievová.
Uzatvorenie rokovaní s Japonskom nadväzuje na nedávne rozšírenie programu Horizont Európa o ďalších významných globálnych partnerov a vedecké veľmoci. V priebehu tohto roka sa k programu pridružili Južná Kórea, Švajčiarsko, Egypt, Kanada, Británia a Nový Zéland.
Podľa EK je Japonsko strategickým partnerom Európskej únie v oblasti vedy a inovácií už viac ako dve desaťročia. Formálne rokovania o jeho pridružení k programu Horizont Európa sa začali v novembri 2024.