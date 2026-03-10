Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Eurokomisia je proti rušeniu sankcií na ropný sektor Ruska

Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

Dombrovskis varoval pred tým, že takéto kroky posilnila schopnosť Ruska viesť vojnu a oslabia Ukrajinu.

Brusel 10. marca (TASR) - Európska komisia nepodporuje rušenie sankcií uvalených na ropný sektor Ruska s cieľom stabilizovať vysoké ceny energií. Podľa agentúry AFP to v utorok vyhlásil eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis. O pozastavenie sankcií uvalených na Rusko za inváziu na Ukrajinu žiadal lídrov Európskej komisie a Európskej rady maďarský premiér Viktor Orbán, informuje TASR.

„Musíme na Rusko naďalej vyvíjať maximálny tlak,“ povedal Dombrovskis v reakcii na oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zruší niektoré sankcie na ropu, aby zvýšil dodávky suroviny a znížil jej ceny. Trump pritom nemenoval žiadnu krajinu ani nepriblížil podrobnosti o tom, ktoré sankcie by mohli byť uvoľnené.

Dombrovskis varoval pred tým, že takéto kroky posilnila schopnosť Ruska viesť vojnu a oslabia Ukrajinu.

Európska únia zaviedla sankcie na dovoz ropy z Ruska po tom, ako Moskva vojensky napadla Ukrajinu vo februári 2022. Maďarsko a Slovensko mohli na základe výnimky naďalej dovážať ruskú surovinu cez Družbu prechádzajúcu cez územie Ukrajiny.

Ropovod bol poškodený pri údajnom ruskom útoku koncom januára. Budapešť obviňuje Kyjev z marenia opráv a označuje to za odvetu za proruské postoje maďarského vedenia, ktoré blokuje pôžičku EÚ vo výške 90 miliárd eur určenú na podporu vojnového úsilia Ukrajiny.

Orbán v liste zaslanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi napísal, že ukrajinské blokovanie dodávok ropy a vojna na Blízkom východe spôsobujú prudký rast cien suroviny. „Európa musí konať,“ uviedol a vyzval na pozastavenie uplatňovania sankcií voči ruským energetickým zdrojom.
