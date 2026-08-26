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Eurokomisia je s Metou v nepretržitom dialógu pre návykový dizajn
Vyšetrovanie EK sa začalo v máji 2024 a zameralo sa na funkcie platforiem, ako sú nekonečné posúvanie obsahu, automatické prehrávanie videí, upozornenia či personalizované odporúčania.
Autor TASR
Brusel 26. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) je v nepretržitom dialógu s americkou spoločnosťou Meta. V júli totiž predbežne dospela k záveru, že technologický gigant porušuje nariadenie Európskej únie o digitálnych službách (DSA) v súvislosti s návykovým dizajnom sociálnych sietí Facebook a Instagram. V stredu to uviedol hovorca EK Thomas Regnier, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Meta má „stále možnosť ponúknuť záväzky v EÚ“, ktoré by mohli pomôcť vyriešiť nezhody, uviedol hovorca vo vyhlásení.
Reuters v stredu informoval, že Meta sa dohodla na zaplatení až 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporov s 29 americkými štátmi týkajúcich sa okrem iného návykovosti Facebooku a Instagramu pre deti. Regnier uviedol, že EK túto dohodu nebude komentovať.
Vyšetrovanie EK sa začalo v máji 2024 a zameralo sa na funkcie platforiem, ako sú nekonečné posúvanie obsahu, automatické prehrávanie videí, upozornenia či personalizované odporúčania. Podľa predbežných zistení z júla tohto roka Meta dostatočne neposúdila riziká, ktoré môže návykový dizajn sietí predstavovať pre fyzické a duševné zdravie používateľov vrátane maloletých.
EK zároveň dospela k záveru, že opatrenia Mety na zmiernenie týchto rizík nie sú dostatočne účinné. Predbežné zistenia EK ešte nepredstavujú konečné rozhodnutie. Meta má právo reagovať na zistenia Komisie. Ak EK svoje stanovisko napokon potvrdí, môže spoločnosti uložiť pokutu až do výšky šiestich percent jej celosvetového ročného obratu.
Meta má „stále možnosť ponúknuť záväzky v EÚ“, ktoré by mohli pomôcť vyriešiť nezhody, uviedol hovorca vo vyhlásení.
Reuters v stredu informoval, že Meta sa dohodla na zaplatení až 16,68 miliardy dolárov v rámci mimosúdneho urovnania sporov s 29 americkými štátmi týkajúcich sa okrem iného návykovosti Facebooku a Instagramu pre deti. Regnier uviedol, že EK túto dohodu nebude komentovať.
Vyšetrovanie EK sa začalo v máji 2024 a zameralo sa na funkcie platforiem, ako sú nekonečné posúvanie obsahu, automatické prehrávanie videí, upozornenia či personalizované odporúčania. Podľa predbežných zistení z júla tohto roka Meta dostatočne neposúdila riziká, ktoré môže návykový dizajn sietí predstavovať pre fyzické a duševné zdravie používateľov vrátane maloletých.
EK zároveň dospela k záveru, že opatrenia Mety na zmiernenie týchto rizík nie sú dostatočne účinné. Predbežné zistenia EK ešte nepredstavujú konečné rozhodnutie. Meta má právo reagovať na zistenia Komisie. Ak EK svoje stanovisko napokon potvrdí, môže spoločnosti uložiť pokutu až do výšky šiestich percent jej celosvetového ročného obratu.