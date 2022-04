Eurokomisia má list zaslaný skupinou poslancov NR SR

Brusel 26. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) dostala list podpísaný skupinou poslancov Národnej rady SR. Exekutíva EÚ to uviedla v odpovedi na otázku TASR, či predsedníčka EK Ursula von der Leyenová dostala list, ktorý v súvislosti so sériou obvinení na svoju adresu poslal bývalý slovenský premiér Robert Fico.



Hovorkyňa eurokomisie zodpovedná za oblasť spravodlivosti spresnila, že Európska komisia eviduje list podpísaný skupinou poslancov slovenského parlamentu. Medzi podpísanými je aj Robert Fico.



"Nevyjadrujeme sa k vnútroštátnym vyšetrovaniam, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány. Vo všeobecnosti platí, že Európska komisia nemá právomoc zasahovať do jednotlivých prípadov na vnútroštátnej úrovni," uviedla hovorkyňa exekutívy EÚ.



V odpovedi pre TASR sa zároveň uvádza, že eurokomisia pozorne sleduje vývoj na Slovensku, čo sa odrazí aj v nasledujúcej správe o právnom štáte za rok 2022.



Komisia správy o stave právneho štátu pripravuje pre všetky členské krajiny EÚ.



Fico a jeho bývalý minister vnútra Robert Kaliňák sú obvinení zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.



Podľa Denníka N obvinenie súvisí s kauzou Očistec, v rámci ktorej mala zločinecká skupina v polícii ovplyvňovať vyšetrovanie prípadov. Podľa Fica je obvinenie "čisto politickou pomstou", spáchanie zločinu odmieta.











