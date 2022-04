Eurokomisia má súbor opatrení na riadenie súčasnej fázy pandémie

Brusel 27. apríla (TASR) - Európska komisia (RK) navrhla v stredu súbor opatrení na riadenie súčasnej fázy pandémie ochorenia COVID-19 a prípravu na ďalšiu fázu. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že EÚ vďaka vzájomnej spolupráci doteraz zachránila státisíce životov pomocou proticovidových vakcín, zaistila fungovanie jednotného trhu, minimalizovala cestovné obmedzenia a keď došlo k narušeniu dodávateľských reťazcov, zmobilizovala kapacitu na výrobu kritických výrobkov.



Podľa oznámenia EK je aj v novej fáze pandémie potrebné posilniť pripravenosť a reakciu, pričom zásadnú úlohu zohráva koordinácia. Komisia preto vyzvala členské štáty EÚ, aby do jesene prijali opatrenia na zaistenie ostražitosti a nepretržitej koordinácie, pokiaľ ide o pripravenosť a reakciu v oblasti zdravia.



Súčasný nižší počet infekcií COVID-19 poskytuje členským štátom príležitosť posilniť dohľad, systémy zdravotníctva a celkovú pripravenosť na pandémie.



Komisia vyzvala členské štáty, aby: zintenzívnili očkovanie a podávanie posilňovacích dávok vzhľadom na súbežné šírenie ochorenia COVID-19 a sezónnej chrípky; riadili integrované systémy dohľadu, ktoré nebudú založené na identifikácii a nahlasovaní všetkých prípadov ochorenia COVID-19, ale na získavaní spoľahlivých odhadov; pokračovali v cielenom testovaní a sekvenovaní dostatočného počtu vzoriek s cieľom presne odhadnúť šírenie variantov a odhaliť nové varianty.



Členské krajiny by okrem toho mali investovať do obnovy systémov zdravotnej starostlivosti, posúdiť širšie dosahy pandémie na zdravie vrátane duševného zdravia a oneskorenia liečby a starostlivosti, ako aj uplatňovať koordinované pravidlá EÚ na zabezpečenie voľného a bezpečného cestovania. Zároveň sú vyzývané, aby podporovali vývoj novej generácie vakcín a liekov, intenzívnejšie spolupracovali v boji proti dezinformáciám o vakcínach proti ochoreniu COVID-19 a aj naďalej prejavovali solidaritu s ostatnými krajinami sveta.



Komisia zároveň oznámila opatrenia, ktorými zaistí odolnosť dodávateľských reťazcov počas pandémie, a to tak v prípade zdravotníckych protiopatrení, ako aj kritických výrobkov vo všetkých priemyselných ekosystémoch. V rámci iniciatívy EU FAB vyhlásila verejné obstarávanie s cieľom rezervovať kapacity na výrobu mRNA vakcín, vakcín na báze proteínu a vektorových vakcín.



Novovytvorené výrobné kapacity budú vyhradené na použitie pri budúcich zdravotných krízach. Verejné obstarávanie je určené pre výrobcov vakcín, ktorí majú zariadenia v EÚ a Európskom hospodárskom priestore (EHP). Žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní môžu výrobcovia zaslať do 3. júna 2022.



Komisia tvrdí, že v strednodobom a dlhodobom horizonte je nutné ešte viac posilniť pripravenosť na pandémie a zlepšiť koordináciu pri reagovaní na ne, medzi členskými štátmi, ako aj globálne.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti upozornila, že počet nakazených je v EÚ naďalej vysoký a vo svete na COVID-19 každý deň umiera mnoho ľudí, pričom sa môžu rýchlo objaviť a šíriť nové varianty. "Musíme ešte intenzívnejšie očkovať prvými a posilňovacími dávkami a zároveň cielene testovať. Popritom musíme v rámci EÚ úzko koordinovať svoje kroky v reakcii na pandémiu," opísala situáciu.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová zdôraznila, že hoci je počet nakazených v EÚ naďalej vysoký, tlak na sektor zdravotnej starostlivosti sa znižuje. "Je však nevyhnutné, aby členské štáty veľmi ostražito sledovali nové ohniská a varianty a pripravovali sa na ne – pandémia sa ešte neskončila," odkázala. A vyzvala krajiny EÚ, ktoré nemajú problémy s dodávkami vakcín, aby urobili viac pre očkovanie vo zvyšku sveta.



spravodajca TASR Jaromír Novak