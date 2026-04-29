Eurokomisia: Meta na svojich platformách nedostatočne chráni deti
Autor TASR
Brusel 29. apríla (TASR) - Americký technologický gigant Meta porušuje právo Európskej únie tým, že deťom mladším ako 13 rokov nedostatočne bráni používať jej sociálne siete Instagram a Facebook, čím ich potenciálne vystavuje obsahu nevhodnému pre ich vek. Uviedla to v stredu podpredsedníčka EK pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu Henna Virkkunenová, píše TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.
Minimálny vek pre prístup na Facebook a Instagram je podľa podmienok Mety najmenej 13 rokov. „Zmluvné podmienky by nemali byť len písomnými vyhláseniami, ale skôr základom pre konkrétne opatrenia na ochranu používateľov vrátane detí,“ uviedla Virkkunenová.
„Všeobecné podmienky spoločnosti Meta naznačujú, že ich služby nie sú určené pre maloletých pod 13 rokov. Naše predbežné zistenia však ukazujú, že Instagram a Facebook robia len veľmi málo pre to, aby zabránili deťom mladším ako tento vek v prístupe k ich službám,“ doplnila.
Ide zatiaľ o predbežné zistenia Európskej komisie. Pokiaľ sa potvrdia, americká spoločnosť môže čeliť pokutám až do výšky šesť percent zo svojho celkového celosvetového ročného obratu.
