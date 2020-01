Eurokomisia načrtla svoje predstavy o Konferencii o budúcnosti Európy

Brusel 22. januára (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila v stredu oznámenie, v ktorom načrtla svoje predstavy o pripravovanej Konferencii o budúcnosti Európy. Konferencia má byť celoeurópskym demokratickým verejným fórom pre otvorenú, inkluzívnu, transparentnú a štruktúrovanú diskusiu s občanmi o kľúčových prioritách a výzvach Európskej únie. Je súčasťou prísľubu predsedníčky EK Ursuly von der Leyenovej, že Európania budú mať väčšie slovo pri rozhodovaní o tom, čo Únia pre nich robí a ako funguje.



"Od samého začiatku som tvrdila, že ľudia musia byť v centre všetkých našich politík. Mojím želaním je, aby všetci Európania aktívne prispievali do Konferencie o budúcnosti Európy a zohrávali vedúcu úlohu pri vytváraní európskych priorít Únie. Len spoločne môžeme vybudovať Úniu zajtrajška," uviedla von der Leyenová v správe pre médiá.



Podľa slov podpredsedníčky EK pre demokraciu a demografiu Dubravky Šuicovej je Konferencia o budúcnosti Európy jedinečnou príležitosťou na reflexiu s občanmi, ich vypočutie, zapojenie, poskytnutie odpovedí a vysvetlení. "Posilníme dôveru medzi inštitúciami EÚ a ľuďmi, ktorým slúžime. Je to naša šanca ukázať ľuďom, že ich hlas sa v Európe počíta," vysvetlila Šuicová.



Komisia vníma konferenciu ako fórum "zdola nahor" prístupné ľuďom aj mimo európskych hlavných miest a zo všetkých kútov Únie. Prizvala ďalšie inštitúcie EÚ, národné parlamenty, sociálnych partnerov, regionálne a miestne orgány, ako aj občiansku spoločnosť.



Viacjazyčná online platforma zabezpečí transparentnosť diskusií a podporí širšiu účasť. Komisia sa zaväzuje, že spolu s ostatnými inštitúciami EÚ podnikne kroky na integráciu nápadov a návrhov občanov do tvorby budúcich politík EÚ.



Na úspechu konferencie sa budú podieľať aj ostatní členovia kolégia komisárov. Šuicovú v jej úsilí podporí podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová a podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.



Šefčovič pre TASR upozornil, že klimatická či digitálna revolúcia a mnohé ďalšie zmeny budú mať zásadný vplyv na život každého z Európanov. "Konferencia o budúcnosti Európy preto prichádza v správnom čase. Chceme diskutovať, vyhodnocovať spätnú väzbu a pretaviť ju do konkrétnych krokov. Mojou ambíciou bude na jednej strane prepojiť konferenciu so strategickým výhľadom a vedeckými poznatkami a na strane druhej budem pracovať na tom, aby si ju osvojili nielen európske inštitúcie, ale aj národní, regionálni a miestni aktéri," uviedol slovenský eurokomisár.



Na svojich príspevkoch do konferencie pracujú aj Európsky parlament a Rada EÚ pod taktovkou súčasného chorvátskeho predsedníctva. Všetky tri hlavné inštitúcie EÚ pripravia spoločné vyhlásenie s cieľom stanoviť spoločne dohodnuté zásady a ciele a vymedziť koncepciu, štruktúru, rozsah a časový rozvrh Konferencie o budúcnosti Európy.



Komisia navrhuje oficiálne otvorenie konferencie symbolicky počas Dňa Európy 9. mája 2020, čiže presne 70 rokov od podpísania Schumanovej deklarácie a 75 rokov po skončení druhej svetovej vojny.



