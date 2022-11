Eurokomisia navrhla akčný plán pre migráciu cez centrálne Stredomorie

Brusel 21. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) predložila v pondelok akčný plán EÚ pre centrálne Stredomorie a navrhla sériu operačných opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev na migračnej trase cez túto oblasť Stredozemného mora. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia prišla s akčným plánom pred mimoriadnym zasadnutím Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa uskutoční v piatok (25. 11.).



Akčný plán navrhuje sériu 20 opatrení formulovaných okolo troch pilierov, ktoré by mali EÚ a jej členské štáty realizovať. Sú navrhnuté tak, aby znížili nelegálnu a nebezpečnú migráciu, riešili problémy v oblasti pátrania a záchrany na mori a posilnili solidaritu a zodpovednosť medzi členskými štátmi.



Prvým pilierom je spolupráca s partnerskými krajinami a medzinárodnými organizáciami, čo je podľa EK kľúčom k riešeniu výziev v oblasti migrácie. EÚ posilní kapacity Tuniska, Egypta a Líbye na lepšie riadenie hraníc a migrácie. Posilní tiež boj proti pašovaniu migrantov a diplomatickú angažovanosť v oblasti návratovej politiky a zároveň zintenzívni legálne cesty do EÚ.



Druhý pilier znamená koordinovanejší prístup k pátraniu po utečencoch a ich záchrane na mori. Navrhuje opatrenia na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi a všetkými aktérmi zapojenými do pátracích a záchranných činností v centrálnom Stredomorí s využitím Európskej kontaktnej skupiny pre pátranie a záchranu. Agentúra Frontex bude vyhodnocovať situáciu a zabezpečí sa užšia koordinácia s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM).



Tretí pilier predstavuje posilnenie implementácie dobrovoľného mechanizmu solidarity, dohodnutého v júni 2022, a spoločnej cestovnej mapy. Dočasný mechanizmus solidarity má fungovať jeden rok, kým sa podarí zaviesť stály systém v rámci paktu pre migráciu a azyl. Akčný plán navrhuje urýchliť implementáciu tohto mechanizmu vrátane poskytnutia rýchlej podpory štátom, ktoré prijímajú migrantov prichádzajúcich po mori, zvýšenia flexibility a financovania alternatívnych opatrení solidarity.



Komisia predloží tento akčný plán 25. novembra ministrom vnútra, ktorých mimoriadne zasadnutie presadilo české predsedníctvo v Rade EÚ vzhľadom na zvýšený príliv migrantov do Európy.



Únia bude okrem toho aj naďalej pozorne sledovať vývoj na ďalších kľúčových migračných trasách do Európy vrátane trasy cez Turecko a východné Stredozemie a cez západný Balkán, ako aj západné Stredomorie a atlantickú trasu. Akčný plán pre centrálne Stredomorie má poslúžiť ako model na vypracovanie podobných plánov zameraných na špecifiká iných migračných trás.











