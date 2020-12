Eurokomisia navrhla akt o digitálnych službách a o digitálnych trhoch

Brusel 15. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla komplexný súbor nových pravidiel pre digitálne služby, ako sú sociálne médiá, online trhy a iné online platformy, ktoré pôsobia v EÚ. Ide o akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch.



Podľa tlačovej správy EK nové pravidlá budú lepšie chrániť spotrebiteľov a ich základné práva v online prostredí. Moderný súbor pravidiel podporí inovácie, rast a konkurencieschopnosť a používateľom prinesie nové, lepšie a spoľahlivé online služby. Zároveň podnieti rozširovanie menších platforiem, malých a stredných podnikov i startupov. Tie budú mať ľahší prístup k zákazníkom na jednotnom trhu a zároveň nižšie náklady na dodržiavanie predpisov.



Nové pravidlá zakážu nespravodlivé podmienky ukladané online platformami, ktoré sú v pozícii "strážcov prístupu" k jednotnému trhu. V praxi to znamená, že podniky by mali mať možnosť súťažiť na internete rovnako slobodne a spravodlivo ako v reálnom prostredí.



Prostredníctvom tejto politiky chce EK v nasledujúcom desaťročí vytvoriť "európsku digitálnu dekádu".



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton upozornil, že mnohé digitálne platformy v súčasnosti zohrávajú ústrednú úlohu v živote občanov a podnikov. "Novými návrhmi pripravujeme digitálny priestor na ďalšie desaťročia. Harmonizovanými pravidlami, povinnosťami ex ante, lepším dohľadom, rýchlym presadzovaním práva a sankciami zabezpečíme, aby všetci, ktorí ponúkajú a využívajú digitálne služby v Európe, mali prospech z bezpečnosti, dôvery, inovácie a obchodných príležitostí," opísal situáciu Breton.



Pri akte o digitálnych službách EK upozornila, že niektorí veľkí aktéri prevzali úlohu kvázi verejných priestorov na výmenu informácií a online obchod. Online platformy prinášajúce významné výhody a inovácie, ako aj nové príležitosti a uľahčujúce cezhraničné obchodovanie v rámci Únie aj mimo nej však zároveň možno zneužiť ako prostriedok na šírenie nezákonného obsahu alebo na online predaj nelegálneho tovaru či služieb.



Podľa aktu o digitálnych službách sa povinnosti platné v celej EÚ budú vzťahovať na všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, so službami alebo s obsahom.



Súbor nových, harmonizovaných celoeurópskych povinností v oblasti digitálnych služieb bude obsahovať pravidlá na odstraňovanie nezákonného tovaru, služieb alebo obsahu na internete, záruky pre používateľov, ktorých obsah platformy neoprávnene vymazali, povinnosť veľkých platforiem prijať opatrenia s cieľom zabrániť zneužívaniu ich systémov, opatrenia v oblasti transparentnosti vrátane online reklamy a algoritmov používaných na odporúčanie obsahu používateľom, nové právomoci na kontrolu fungovania platforiem či pravidlá týkajúce sa vysledovateľnosti komerčných používateľov na online trhoch, aby sa dali ľahšie odhaľovať predajcovia nezákonného tovaru alebo služieb.



Akt o digitálnych trhoch rieši negatívne dôsledky vyplývajúce z určitých foriem správania platforiem, ktoré pôsobia ako "strážcovia prístupu" na digitálnych trhoch. Ide o platformy, ktoré slúžia ako vstupná brána pre užívateľov, aby sa dostali k zákazníkom, a v budúcnosti budú mať zrejme stabilné a trvalé postavenie, avšak ako súkromní tvorcovia pravidiel by mohli vytvárať prekážky medzi podnikmi a spotrebiteľmi. EK chce zabrániť tomu, aby veľkí hráči zneužívali svoje postavenie v neprospech konkurenčných výrobcov či poskytovateľov služieb, ku ktorých údajom majú prístup.



Akt o digitálnych trhoch sa bude vyznačovať tým, že pravidlá sa budú vzťahovať na poskytovateľov platformových služieb, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť nekalých praktík, ako sú vyhľadávače, sociálne siete alebo online sprostredkovateľské služby, zakážu sa praktiky, ktoré sú nekalé, ako napríklad bránenie používateľom v odinštalovaní predinštalovaného softvéru alebo aplikácií, strážcovia prístupu budú musieť zaručiť aby softvér tretích strán riadne fungoval a spolupracoval s ich vlastnými službami, a v neposlednom rade, EK za nedodržiavanie predpisov bude ukladať finančné pokuty až do výšky 10 % celosvetového obratu strážcov prístupu.



Utorňajší návrh EK teraz preskúmajú Európsky parlament a Rada EÚ.