Eurokomisia navrhla digitalizáciu schengenského vízového procesu

Brusel 27. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla digitalizáciu schengenského vízového procesu, nahradenie vízovej nálepky a zavedenie možnosti podávať žiadosti o víza cez internet prostredníctvom európskej online vízovej platformy. Informuje spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že Nový pakt o migrácii a azyle si stanovil za cieľ plne digitalizovať vízové postupy do roku 2025.



Podpredseda EK pre podporu nášho európskeho spôsobu života Margaritis Schinas počas stretnutia s novinármi v Bruseli uviedol, že EÚ prináša svoju vízovú politiku do digitálneho veku. Spresnil, že niektoré členské štáty eurobloku už prechádzajú na digitálne víza, a preto je nevyhnutné, aby sa aj schengenský priestor posunul dopredu ako celok.



"Navrhujeme plne digitalizovanú žiadosť o vízum, aby sme pomohli cestujúcim aj členským štátom zabezpečiť plynulejší a bezpečnejší proces podávania žiadostí," vysvetlil komisár.



Podľa zistení EK polovica z tých, ktorí prichádzajú do EÚ so schengenskými vízami, považuje žiadosť o vízum za zaťažujúcu a jedna tretina musí pre žiadosť o vízum cestovať na veľkú vzdialenosť. Aj preto eurokomisia pripravuje rýchlu a bezpečnú webovú platformu EÚ na podávanie žiadostí o víza pre občanov 102 krajín sveta, ktorí potrebujú krátkodobé víza na cestu do Únie.



Harmonizácia a zjednotenie postupov pri podávaní žiadostí o víza v rámci schengenského priestoru pomôže vyhnúť sa "kupčeniu s vízami" zo strany žiadateľov, ktorí môžu byť v pokušení podať žiadosť v tej krajine, ktorá ponúka rýchlejšie spracovanie žiadostí o vízum, ako v krajine, ktorá je ich cieľovou krajinou. Digitalizácia víz tiež zníži bezpečnostné riziká, ktoré predstavujú vízové nálepky – tie sú predmetom falšovania, podvodov a krádeží.



Nový návrh znamená, že žiadatelia o víza budú môcť požiadať o vízum online vrátane zaplatenia vízového poplatku prostredníctvom jednotnej platformy EÚ bez ohľadu na schengenskú krajinu, ktorú chcú navštíviť. Platforma určí, ktorá krajina priestoru je zodpovedná za posúdenie žiadosti, najmä ak má žiadateľ v úmysle navštíviť niekoľko krajín schengenského priestoru, a poskytne žiadateľom informácie o schengenských krátkodobých vízach, ako aj všetky potrebné informácie týkajúce sa požiadaviek a postupov. Osobné dostavenie sa na konzulát by bolo povinné len pre žiadateľov o odobratie biometrických identifikačných znakov prvýkrát, pre žiadateľov, ktorých biometrické údaje už nie sú platné, alebo pre žiadateľov s novým cestovným dokladom.



Digitálne víza budú obsahovať najmodernejšie bezpečnostné prvky, ktoré budú bezpečnejšie ako súčasná vízová nálepka.



Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá viedla k spomaleniu operácií schengenských víz na celom svete, podnietila členské štáty, aby vyzvali EK na urýchlenie prác na digitalizácii vízových postupov.



Návrh eurokomisie na digitalizáciu schengenského vízového procesu musia ešte prerokovať Európsky parlament a Rada EÚ.



spravodajca TASR Jaromír Novak