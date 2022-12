Eurokomisia navrhla harmonizáciu trestov v EÚ za porušovanie sankcií

Brusel 2. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) predložila v piatok návrh na harmonizáciu trestných činov a sankcií za porušenie reštriktívnych opatrení Európskej únie. Komisia zdôraznila, že na pozadí ruskej vojny voči Ukrajine je prvoradé, aby sa sankcie EÚ v plnej miere zavádzali a ich porušovanie sa nevyplácalo, informuje spravodajca TASR.



Návrh eurokomisie stanovuje spoločné pravidlá EÚ, ktoré uľahčia vyšetrovanie, stíhanie a trestanie porušení reštriktívnych opatrení vo všetkých členských štátoch.



Prijímanie sankcií EÚ po ruskom útoku na Ukrajinu ukazuje zložitosť identifikácie aktív vo vlastníctve ruských oligarchov, ktorí ich skrývajú v rôznych daňových jurisdikciách prostredníctvom prepracovaných právnych a finančných štruktúr.



Navrhovaná smernica ustanoví rovnakú úroveň pokút vo všetkých členských štátoch EÚ. Tým sa odstránia existujúce právne medzery a zvýši sa najmä odstrašujúci účinok porušovania spoločne dohodnutých sankcií.



Komisia medzi hlavné prvky návrhu žiada vytvoriť zoznam trestných činov, ktoré sú porušením sankcií EÚ. Napríklad sprístupnenie finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov určenej osobe, subjektu alebo orgánu alebo v ich prospech, ako aj nezmrazenie týchto prostriedkov či umožnenie vstupu určených osôb alebo ich tranzit cez územie členského štátu.



Trestať podľa EK by sa malo aj uzatváranie transakcií s tretími krajinami, ktoré sú zakázané alebo obmedzené sankciami EÚ, obchodovanie s tovarom alebo službami, ktorých dovoz, vývoz, predaj, nákup, prevod, tranzit alebo preprava je zakázaný alebo obmedzený, a tiež poskytovanie finančných činností, ktoré sú zakázané alebo obmedzené, alebo poskytovanie iných služieb, ktoré sú zakázané alebo obmedzené, ako je právne a daňové poradenstvo.



Trestné činy podľa návrhu EK budú zahŕňať aj obchádzanie sankcií EÚ. To znamená obchádzanie alebo pokus o obídenie sankcií zatajením finančných prostriedkov alebo zatajením skutočnosti, že konečným vlastníkom finančných prostriedkov je určitá osoba.



Komisia spresnila, že treba vytvoriť spoločné základné normy pre tresty za porušenie sankcií. V závislosti od trestného činu môže byť jednotlivec potrestaný hornou hranicou trestu odňatia slobody najmenej päť rokov a spoločnostiam by mohli byť uložené sankcie vo výške minimálne päť percent z ich celkového celosvetového obratu v obchodnom roku, ktorý predchádzal rozhodnutiu o pokute.



Tento návrh Európskej komisie prediskutuje Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty) v rámci spoločného legislatívneho postupu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)