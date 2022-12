Eurokomisia navrhla harmonizovať pravidlá uznávania rodičovstva v EÚ

Brusel 7. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila iniciatívu na posilnenie subjektov pre rovnaké zaobchádzanie v EÚ a tiež iniciatívu na harmonizáciu pravidiel uznávania rodičovstva medzi členskými štátmi. Informuje o tom spravodajca TASR.



Existujúce normy EÚ o rovnakom zaobchádzaní a nediskriminácii ponechávajú členským štátom široký priestor na zváženie, ako tieto subjekty zriadiť a ako majú fungovať. Výsledkom sú značné rozdiely medzi členskými štátmi.



Komisia teraz navrhla súbor záväzných pravidiel, ktoré posilnia úlohu a nezávislosť subjektov pre rovnaké zaobchádzanie. Rozširujú ich právomoci v súvislosti so smernicou o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní a smernicou o rodovej rovnosti v oblasti sociálneho zabezpečenia.



Pokiaľ ide o uznávanie rodičovstva, návrh EK je zameraný na "najlepšie záujmy a práva dieťaťa". Poskytne právnu jasnosť všetkým typom rodín, ktoré sa v rámci Únie nachádzajú v cezhraničnej situácii, lebo sa presťahovali z jedného členského štátu do druhého alebo preto, že majú rodinných príslušníkov alebo majetok v inom členskom štáte.



Kľúčovým aspektov návrhu je, že rodičovstvo určené v jednom členskom štáte EÚ by sa malo uznávať vo všetkých členských štátoch.



Návrh EK umožní, aby deti v cezhraničných situáciách mohli využívať práva vyplývajúce z rodičovstva podľa vnútroštátneho práva v takých veciach, ako je dedenie, výživné, právo starostlivosti alebo právo rodičov konať ako zákonný zástupca dieťaťa (v školských či zdravotných záležitostiach).



Návrh stanovuje, ktoré súdy členských štátov majú právomoc konať vo veciach týkajúcich sa rodičovstva. Rozhodným právom pre určenie rodičovstva by spravidla malo byť právo štátu, v ktorom má obvyklý pobyt osoba, ktorá porodila.



Komisia chce doplniť ďalšie pravidlá EÚ z oblasti medzinárodného súkromného práva v záležitostiach, ako je dedenie. Neharmonizuje sa však hmotné rodinné právo, ktoré zostáva v právomoci členských štátov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)