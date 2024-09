Eurokomisia navrhla krajinám EÚ rozšíriť nefajčiarske priestory

Brusel 17. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok prijala odporúčanie zamerané na lepšiu ochranu ľudí pred účinkami fajčiarskeho dymu a aerosólov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia v novej iniciatíve odporúča členským štátom EÚ, aby rozšírili opatrenia na ochranu nefajčiarov aj na kľúčové vonkajšie oblasti s cieľom lepšie chrániť ľudí, najmä deti a mladých ľudí.



Medzi tieto oblasti patria vonkajšie rekreačné priestory, v ktorých sa deti združujú, ako sú verejné ihriská, zábavné parky a bazény, alebo vonkajšie priestory spojené so zdravotníckymi a vzdelávacími priestormi či verejné budovy, servisné zariadenia a tiež zastávky pre dopravné prostriedky a nástupištia staníc.



Komisia odporúča, aby členské štáty rozšírili opatrenia nefajčiarskeho prostredia aj na novovznikajúce výrobky, ako sú zahrievané tabakové výrobky a elektronické cigarety, ktoré sa čoraz viac dostávajú k veľmi mladým používateľom.



Odporúčanie EK nasleduje po tom, ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zdôraznila negatívne účinky vystavenia sa škodlivým emisiám z týchto nových výrobkov, ktoré spôsobujú závažné respiračné a kardiovaskulárne problémy.



Komisia nabáda členské štáty, aby si vymieňali skúsenosti s postupmi a posilňovali medzinárodnú spoluprácu s cieľom maximalizovať vplyv opatrení prijatých na úrovni EÚ.



Exekutíva EÚ poskytne podporu, a to aj prostredníctvom priameho grantu v hodnote 16 miliónov eur z programu EU4Health a 80 miliónov eur z programu Horizont, na posilnenie dohľadu tabakových a nikotínových výrobkov, ako aj na prevenciu závislosti. Komisia zároveň vypracuje súbor preventívnych nástrojov na podporu ochrany zdravia detí a mladých ľudí.



Politika v oblasti zdravia patrí do právomoci členských štátov, aj preto EK ich vyzýva, aby tieto odporúčania vykonávali prostredníctvom svojich vlastných opatrení.



Plán EÚ na boj proti rakovine si stanovil cieľ vytvoriť do roku 2040 "generáciu bez tabaku", kde tabak bude používať menej ako päť percent obyvateľstva. Komisia pripomenula, že tabak je hlavným rizikovým faktorom pre vznik rakoviny, pričom viac ako štvrtinu úmrtí na rakovinu v EÚ, na Islande a v Nórsku možno pripísať fajčeniu.