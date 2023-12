Eurokomisia navrhla mierne zníženie ochrany vlkov v EÚ

Brusel 20. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila návrh o prispôsobení štatútu ochrany vlka podľa medzinárodného Bernského dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov. Na základe hĺbkovej analýzy postavenia vlka v EÚ eurokomisia navrhuje, aby bol vlk "chránený" a nie "prísne chránený", píše sa v utorkovej správe EK.



Súčasný štatút ochrany vlka bol stanovený na základe dostupných vedeckých údajov v čase rokovaní o dohovore v roku 1979. Komisia v septembri tohto roku oznámila, že na základe nových údajov navrhne prípadnú úpravu stavu ochrany vlka a aktualizáciu súčasného právneho rámca.



Návrh EK vo veľkej miere zodpovedá pozícii, ktorú prijal Európsky parlament vlani v novembri.



"Návrat vlkov je dobrou správou pre biodiverzitu v Európe. Ale koncentrácia vlčích svoriek v niektorých európskych regiónoch sa stala nebezpečenstvom najmä pre hospodárske zvieratá. Na aktívnejšie riadenie kritických koncentrácií vlkov žiadajú miestne orgány väčšiu flexibilitu. Európska úroveň by to mala uľahčiť a proces, ktorý eurokomisia dnes začala, je dôležitým krokom k tomu," uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



V stredu zverejnená hĺbková analýza ukazuje, že populácie vlkov za posledné dve desaťročia v Únii výrazne vzrástli a vyskytujú sa na čoraz väčších územiach. V 23 členských štátoch EÚ žije viac ako 20.000 vlkov so všeobecne rastúcou populáciou a rozširujúcim sa areálom výskytu.



Podľa EK ide o ochranársky úspech, ktorý umožnila ochranná legislatíva, priaznivejší postoj verejnosti a zlepšenie biotopov. Toto rozšírenie však viedlo aj k narastajúcim konfliktom s ľudskými aktivitami, najmä pokiaľ ide o škody na hospodárskych zvieratách.



Bude teraz na členských štátoch, aby rozhodli o návrhu eurokomisie o úprave režimu ochrany vlkov. Následne EK tento návrh predloží Stálemu výboru Bernského dohovoru, ktorého zmluvnými stranami sú aj EÚ a jej členské krajiny.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)