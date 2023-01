Eurokomisia navrhla operačnú stratégiu EÚ navracania migrantov

Európska kríza Foto: TASR/AP

Brusel 24. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok navrhla operačnú stratégiu navracania migrantov. Tie by mali byť rýchlejšie a v súlade s právom EÚ a Chartou základných práv, informuje spravodajca TASR v Bruseli.Táto stratégia prispeje k diskusiám počas neformálneho zasadnutia Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa uskutoční vo štvrtok a piatok v Štokholme pod taktovkou švédskeho predsedníctva v Rade EÚ.Stratégia EK sa zameriava na štyri kľúčové oblasti: cielené akcie zamerané na okamžité potreby vrátane spoločných operácií návratu vo vymedzených tretích krajinách; urýchlenie procesu návratov; poradenstvo v oblasti návratov a reintegrácie; a digitalizácia riadenia návratov.Podľa návrhu EK návratový systém EÚ by mal slúžiť ako odstrašujúci prostriedok, ktorý pomôže znížiť nebezpečnú a nelegálnu migráciu, zabráni vykorisťovaniu migrantov narúšaním obchodných modelov zločineckých sietí prevádzačov a podporí bezpečné a legálne cesty pre utečencov. Komisia v tejto súvislosti navrhuje vymenovať koordinátora EÚ pre návratovú politiku.Eurokomisia okrem iného navrhuje, aby každý členský štát zefektívnil a optimalizoval postupy v úplnom súlade so základnými ľudskými právami, vrátane ochrany osobných údajov, vďaka čomu budú návraty rýchlejšie a efektívnejšie.Štatistický úrad EÚ Eurostat zistil, že z 340.515 rozhodnutí o návrate utečencov vydaných v roku 2021 bolo skutočne vykonaných len 21 percent. Okrem toho päť členských štátov EÚ je zodpovedných za 80 percent všetkých návratov, čo umožňuje aj spolupráca s agentúrou Frontex. Preto je podľa EK dôležité vypočuť výzvy členských štátov na zvýšenie podpory agentúry Frontex v oblasti návratovej politiky.Ďalšou výzvou je nedostatočná spolupráca s krajinami pôvodu migrantov, lebo účinná a včasná identifikácia a vydávanie cestovných dokladov má významný vplyv na návraty. Pri zdĺhavých a nejasných postupoch rastie riziko úteku migrantov a marenie návratov. Problémom je aj to, že niektoré tretie krajiny odmietajú nedobrovoľné návraty, obmedzujú ich len na konkrétne kategórie (páchatelia trestných činov) alebo neuznávajú žiadosti o readmisiu, čím sa počet návratov v praxi znižuje.(spravodajca TASR Jaromír Novak)