Eurokomisia navrhla poľaviť obmedzenia nepodstatného cestovania do EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 3. mája (TASR) - Európska komisia (EK) predložila v pondelok návrh, aby členské štáty EÚ zmiernili súčasné obmedzenia nepodstatného cestovania do Únie. Cieľom je zohľadniť pokrok v národných očkovacích kampaniach a celkový vývoj epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 na celom svete.Komisia navrhla povoliť vstup do EÚ osobám cestujúcim bez podstatných dôvodov nielen pre občanov z krajín s dobrou epidemiologickou situáciou, ale aj pre všetkých ľudí, ktorí najmenej 14 dní pred príchodom dostali poslednú odporúčanú dávku vakcíny schválenej regulačným orgánom EÚ - Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Členské štáty by to mohli rozšíriť aj na osoby očkované vakcínami, ktoré dostali odobrenie pre núdzové použitie od Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).Toto odporúčanie odráža najnovšie vedecké zistenia, podľa ktorých očkovanie výrazne pomáha prerušiť šírenie pandémie.Deti, ktoré sú vylúčené z očkovania, by mali mať možnosť cestovať so svojimi zaočkovanými rodičmi, ak budú mať negatívny PCR test na COVID-19 najneskôr 72 hodín pred príchodom do určenej destinácie. Členské štáty však môžu po ich príchode vyžadovať ďalšie testovanie.EK upozornila, že ak sa členské štáty rozhodnú upustiť od požiadaviek na predloženie negatívnych PCR testov alebo pobytu v karanténe u očkovaných osôb, mali by od týchto požiadaviek upustiť aj v prípade už zaočkovaných cestujúcich z krajín mimo EÚ.Kým nebude funkčný digitálny zelený preukaz, tzv. COVID pas, členské štáty EÚ by mali mať možnosť prijímať podobné preukazy z nečlenských krajín Únie na základe svojho vnútroštátneho práva, pričom sa zohľadní schopnosť overiť pravosť, platnosť a integritu týchto preukazov a aj to, či obsahujú všetky potrebné údaje.Exekutíva EÚ okrem toho - v súlade s vývojom epidemiologickej situácie v Únii - navrhuje zvýšiť prahovú hodnotu súvisiacu s počtom nových prípadov nákazy COVID-19, ktorá sa používa na stanovenie zoznamu krajín, z ktorých by malo byť povolené cestovanie. To by Rade EÚ malo umožniť rozšíriť zoznam "povolených" krajín, na ktorom sa v súčasnosti nachádza sedem štátov. Rada EÚ prehodnocuje tento zoznam každé dva týždne.Podľa stanoviska EK si však vývoj pandémie vzhľadom na nové a nebezpečnejšie varianty koronavírusu vyžaduje neustálu ostražitosť. Komisia preto ako protiváhu navrhla nový mechanizmus "núdzovej brzdy", ktorý by sa koordinoval na úrovni EÚ a ktorý by obmedzil riziko vstupu nových mutácií koronavírusu na územie Únie.Tento mechanizmus umožní členským štátom konať rýchlo a dočasne obmedziť všetky cesty z krajín s vysokým výskytom nových mutácií vírusu - minimálne na obdobie potrebné na zavedenie vhodných hygienických a protipandemických opatrení. Výnimkou by boli diplomati, pracovníci v zdravotníctve a doprave, tranzitní cestujúci, cestujúci z naliehavých rodinných dôvodov, námorníci a osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo humanitárnu pomoc. Takíto cestujúci by sa však museli podriadiť prísnym testovacím a karanténnym opatreniam, aj keď boli už boli zaočkovaní.Osobám, ktoré prechádzajú hranice z podstatných dôvodov - zdravotnícky personál, študenti, cezhraniční zamestnanci, sezónni pracovníci v poľnohospodárstve, šoféri, námorníci, cestujúci v tranzite alebo kvôli naliehavým rodinným dôvodom -, by mal byť aj naďalej umožnený vstup do EÚ bez ohľadu na to, či sú očkovaní alebo z ktorej krajiny pochádzajú. To isté platí pre občanov EÚ a osoby s dlhodobým pobytom, ako aj pre ich rodinných príslušníkov. Opodstatnené cestovanie by aj naďalej malo podliehať opatreniam, ako je testovanie a karanténa - podľa rozhodnutia členských štátov.(spravodajca TASR Jaromír Novak)