Eurokomisia navrhla pre Ukrajincov režim bezplatného roamingu s EÚ

Brusel 14. februára (TASR) - Ukrajina je o krok bližšie k priestoru bezplatného roamingu EÚ, keď Európska komisia (EK) v utorok navrhla zahrnúť roaming do Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou, informuje spravodajca TASR.



EK spresnila, že po zavedení tohto opatrenia už ukrajinskí návštevníci v krajinách EÚ nebudú platiť žiadne príplatky pri používaní svojich mobilných telefónov. Cestovatelia z EÚ budú mať rovnakú výhodu na Ukrajine.



Je to vôbec prvýkrát, čo sa režim vnútorného trhu EÚ rozširuje aj na Ukrajinu.



Utorňajší návrh EK nadväzuje aj na jej spoluprácu s únijnými a ukrajinskými mobilnými operátormi, ktorej cieľom bolo zaviesť dobrovoľné opatrenia umožňujúce cenovo dostupné alebo bezplatné volania medzi EÚ a Ukrajinou. Tieto opatrenia sa teraz rozširujú.



Návrh posúdi Rada EÚ (ministri členských krajín) a potom rozhodne Výbor pre obchod EÚ – Ukrajina, čím si obe strany vzájomne priznajú režim vnútorného trhu pre roaming.



Termín zavedenia bude závisieť od tempa aproximácie a zavedenia príslušných právnych predpisov EÚ na Ukrajine.



Telekomunikační operátori v EÚ a na Ukrajine ponúkajú na báze dobrovoľnosti cenovo dostupné alebo bezplatné volania medzi oboma stranami. Približne štyri milióny utečencov, ktorí sa do EÚ uchýlili pred vojnou, tak môžu využívať výhodné pripojenie. Dobrovoľné opatrenia boli nedávno predĺžené o šesť mesiacov, pričom zahŕňajú aj volania na pevné linky na Ukrajine a aj nové typy operátorov.



Prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou sa predbežne vykonáva od 1. januára 2016. Dohoda o pridružení nadobudla platnosť 1. septembra 2017.