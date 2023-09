Eurokomisia navrhla predĺžiť ochranu pre ľudí z Ukrajiny v EÚ

Brusel 19. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok v Bruseli navrhla ďalšie predĺženie dočasnej právnej ochrany pre ľudí z Ukrajiny utekajúcich pred ruskou agresiou. EK navrhuje ich ochranu predĺžiť až do 3. marca 2025, informuje spravodajca TASR.



Týmto krokom chce zabezpečiť istotu a podpora pre viac ako štyri milióny osôb, ktoré využívajú ochranu v členských krajinách EÚ.



EÚ aktivovala smernicu o dočasnej ochrane 4. marca 2022 na základe jednomyseľného rozhodnutia členských štátov a jej platnosť sa automaticky predĺžila o jeden rok. EK sa domnieva, že dôvody pre dočasnú ochranu stále pretrvávajú, a preto by sa dočasná ochrana mala predĺžiť ako nevyhnutná a primeraná reakcia na nestabilnú situáciu na Ukrajine, ktorá zatiaľ neumožňuje bezpečný a trvalý návrat osôb využívajúcich dočasnú ochranu v EÚ.



Od aktivácie dočasnej ochrany týždeň po spustení agresívnej vojny Ruska proti Ukrajine členské štáty prejavili solidaritu s ukrajinským obyvateľstvom. Utečencov pred vojnou prijali na svojom území a vyvinuli úsilie na uľahčenie ich začlenenia do spoločnosti.



Utorňajší návrh EK ešte musí prijať Rada EÚ (ministri členských krajín).



Smernica o dočasnej ochrane poskytuje okamžitú ochranu a prístup k právam v EÚ vrátane práva na pobyt, prístupu na trh práce, bývania, sociálnej pomoci, zdravotnej a inej pomoci. Pomáha predchádzať nadmernému tlaku na vnútroštátne azylové systémy a umožňuje členským štátom riadne a účinne riadiť príchody.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)