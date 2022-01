Eurokomisia navrhla transformáciu centra pre drogy a drogovú závislosť

Brusel 12. januára (TASR) - Európska komisia (EK) navrhla v stredu posilniť mandát Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) a transformovať ho na Agentúru EÚ pre drogy. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Navrhované zmeny zabezpečia, že agentúra bude môcť zohrávať dôležitejšiu úlohu pri identifikácii a riešení súčasných a budúcich výziev súvisiacich s nelegálnymi drogami v Únii. To zahŕňa vydávanie upozornení pri predaji nebezpečných látok na nezákonné použitie, monitorovanie návykového užívania látok užívaných spolu s nezákonnými drogami a rozvoj preventívnych kampaní na úrovni eurobloku.



Agentúra EÚ pre drogy by po novom mala zohrávať aj významnejšiu medzinárodnú úlohu.



Komisia upozornila, že skupiny organizovaného zločinu zaplatené do výroby drog a obchodovania s nimi sa prispôsobili aj obmedzeniam zavedeným počas pandémie koronavírusu. Preto EÚ potrebuje jasné, aktuálne a spoľahlivé dôkazy a analytické kapacity o nelegálnych drogách v EÚ. Tým sa má zaoberať Agentúra EÚ pre drogy.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v tejto súvislosti uviedla, že obchodovanie s drogami predstavuje najväčší nelegálny trh v EÚ.



"Organizovaný drogový zločin je nadnárodný, podnecuje korupciu a vraždy. Gangy sú čoraz šikovnejšie pri distribúcii zakázaných drog, ale aj vo výrobe látok, ktoré ešte nie sú kategorizované a predstavujú vážne zdravotné riziko," uviedla. Podľa jej slov nový návrh EK poskytuje Agentúre EÚ pre drogy nástroje, ktoré potrebuje na dôkladné monitorovanie vyvíjajúceho sa drogového prostredia, na pomoc v boji proti škodlivým účinkom drog a na efektívnu spoluprácu s inými agentúrami EÚ, najmä Europolom. Sieť laboratórií bude podporovať výmenu informácií o novom vývoji drog a trendoch na trhu a podporí školenie súdnych expertov na drogy.



Rozšírený mandát pomôže agentúre rozbehnúť na úrovni EÚ kampane na prevenciu a zvyšovanie povedomia o nezákonných drogách. Agentúra bude tiež podporovať členské štáty pri príprave národných kampaní.



Návrh eurokomisie musí teraz preskúmať Európsky parlament a Rada EÚ, aby ho mohli v prípade potreby pripomienkovať a prijať silnejší mandát pre agentúru.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)