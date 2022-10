Eurokomisia navrhla prísnejšie pravidlá na ochranu ovzdušia

Brusel 26. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla prísnejšie pravidlá pre znečisťujúce látky v ovzduší, povrchových a podzemných vodách a čistenie odpadových vôd. Cieľom je, aby životné prostredie bolo do roku 2050 bez škodlivých znečisťujúcich látok, informuje spravodajca TASR.



Podľa údajov EK znečistené ovzdušie každoročne spôsobí predčasnú smrť takmer 300.000 Európanom, je hlavnou príčinou chronických chorôb vrátane mŕtvice, rakoviny, cukrovky a kardiovaskulárnych ochorení.



Novými pravidlami sa počet úmrtí zapríčinených hlavnou znečisťujúcou látkou PM2.5 nad úrovňami stanovenými v usmerneniach Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zníži v priebehu desiatich rokov o viac ako 75 percent.



Eurokomisár zodpovedný za životné prostredie Virginijus Sinkevičius pripomenul, že znečistený vzduch a voda poškodzujú ľudské zdravie, hospodárstvo a životné prostredie a najviac na to doplácajú zraniteľné osoby.



"Je našou povinnosťou zabezpečiť čistý vzduch a čistú vodu pre nás, aj pre budúce generácie. Náklady v dôsledku nečinnosti sú oveľa vyššie ako náklady na prevenciu," vysvetlil komisár.



Revíziou smerníc o kvalite ovzdušia sa stanovia dočasné normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia do roku 2030 a určí sa, akým smerom sa má EÚ uberať, aby dosiahla cieľ nulového znečistenie ovzdušia do roku 2050.



Komisia navrhuje znížiť ročnú limitnú hodnotu pre hlavnú znečisťujúcu látku – jemné tuhé častice (PM2.5) – o viac ako polovicu. Revízia smernice zaistí, aby ľudia, ktorí ochoreli kvôli znečisteniu ovzdušia, mali v prípade, že boli porušené pravidlá EÚ v oblasti kvality ovzdušia, právo na odškodnenie.



Komisia spresnila, že jej návrh pomôže do roku 2030 dosiahnuť výrazné zlepšenie kvality ovzdušia v Európe. Ročný prínos v roku 2030 sa odhaduje na 42 až 121 miliárd eur, náklady budú nižšie ako šesť miliárd eur ročne.



Keďže 92 percent toxických mikropolutantov, ktoré sa našli v odpadových vodách EÚ, pochádza z liekov a kozmetiky, od výrobcov sa bude vyžadovať, aby zaplatili náklady na ich odstránenie v súlade so zásadou "znečisťovateľ platí".



Komisia navrhuje aktualizovať zoznamy látok znečisťujúcich vodu o 25 nových látok so zdokumentovanými problematickými účinkami na prírodu a ľudské zdravie. Návrhy EK teraz posúdia Európsky parlament a Rada EÚ v rámci riadneho legislatívneho postupu.