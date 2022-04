EK navrhla súbor iniciatív pre udržateľnú legálnu migráciu v EÚ

Brusel 27. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila návrh ambicióznej a udržateľnej politiky legálnej migrácie v EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



V rámci komplexného prístupu stanoveného v Pakte o migrácii a azyle EK navrhla právne, operačné a politické iniciatívy, ktoré budú prínosom pre hospodárstvo EÚ, posilnia spoluprácu s krajinami mimo EÚ a zlepšia celkové riadenie migrácie v dlhodobom horizonte. Súbor návrhov zahŕňa aj opatrenia na uľahčenie integrácie ukrajinských utečencov na trh práce EÚ.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v tejto súvislosti pripomenula, že ročne legálne prichádzajú do EÚ dva až tri milióny občanov z krajín mimo EÚ, nelegálne od 125.000 do 200.000.



"Legálna migrácia je nevyhnutná pre obnovu našej ekonomiky, digitálnu a ekologickú transformáciu a pre vytvorenie bezpečných migračných kanálov pri znižovaní nelegálnej migrácie. Balíkom nových návrhov zjednodušujeme proces podávania žiadostí o pobyt a prácu v EÚ a zlepšujeme práva obyvateľov a ich rodinných príslušníkov," uviedla Johanssonová.



EK s cieľom vytvoriť efektívnejší rámec pre legálne cesty do EÚ navrhla zrevidovať smernicu o jednotnom povolení na pobyt a smernicu o dlhodobom pobyte. Zjednodušený postup urýchli a uľahčí žiadateľom a zamestnávateľom celý proces získania povolení. Umožní žiadateľom podávať žiadosti z krajín mimo EÚ aj z členských štátov Únie a posilní záruky rovnakého zaobchádzania a ochrany pred pracovným vykorisťovaním.



Revízia smernice o dlhodobom pobyte uľahčí získanie štatútu osoby s dlhodobým pobytom v EÚ tým, že sa zjednodušia podmienky prijatia, napríklad povolením kumulácie období pobytu v rôznych členských štátoch. Posilnia sa aj práva osôb s dlhodobým pobytom a ich rodinných príslušníkov vrátane zlepšení v oblasti zlučovania rodín a uľahčenia mobility v rámci EÚ.



EK chce v tejto oblasti zintenzívniť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ, ako aj s partnerskými krajinami. EK okrem iného navrhuje vytvorenie celoeurópskej platformy a nástroja na porovnávanie talentov EU Talent Pool, ktorej cieľom je zatraktívniť Úniu pre občanov tretích krajín a pomôcť zamestnávateľom nájsť talenty, ktoré potrebujú.



S cieľom riešiť naliehavú potrebu uľahčiť utečencom z Ukrajiny prístup na trh práce eurokomisia navrhla pilotnú iniciatívu, ktorá by mala začať fungovať do leta 2022.



EK skúma ďalšie možnosti legálnej migrácie do EÚ v strednodobom až dlhodobom horizonte. Potenciál vidí v troch oblastiach: starostlivosť, mládež a inovácie. Cieľom bude prilákať zručnosti a talenty v sektoroch, kde je nedostatok pracovnej sily (dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť), vytvárať príležitosti pre mladých ľudí, aby spoznávali nové krajiny, ťažili z práce a cestovania, a podporovať inovačné podnikanie v rámci EÚ a investovať do európskej technologickej suverenity.



spravodajca TASR Jaromír Novak