Eurokomisia navrhla vytvorenie novej kybernetickej jednotky EÚ

Brusel 23. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu spolu so správou o hodnotení pokroku stratégie kybernetickej bezpečnosti Európskej únie z decembra 2020 predložila aj plán na vybudovanie novej spoločnej kybernetickej jednotky, ktorá bude riešiť rastúci počet závažných kybernetických útokov ovplyvňujúcich verejné služby a život podnikov a občanov v EÚ.



Komisia spresnila, že pokročilé a koordinované reakcie v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú čoraz nevyhnutnejšie, lebo počet kybernetických útokov, ich rozsah a dôsledky rastú a ovplyvňujú našu bezpečnosť.



Cieľom spoločnej kybernetickej jednotky je zlúčiť zdroje a odborné znalosti dostupné v EÚ a jej členských štátoch s cieľom účinne predchádzať hromadným kyberneticko-bezpečnostným incidentom a krízam, odrádzať od nich a reagovať na ne. Vďaka tejto jednotke budú mať odborníci z oblasti presadzovania práva, diplomacie, kybernetickej obrany a tiež zo súkromného sektora k dispozícii virtuálnu a fyzickú platformu pre spoluprácu. Inštitúcie, orgány a agentúry EÚ spolu s členskými štátmi postupne vybudujú európsku platformu pre solidaritu a pomoc v boji proti rozsiahlym kybernetickým útokom.



Spoločná kybernetická jednotka bude slúžiť ako platforma na zabezpečenie koordinovanej reakcie EÚ na rozsiahle kybernetické útoky, ako aj na poskytovanie pomoci pri zotavovaní sa z týchto útokov. V súčasnosti pôsobia v EÚ a jej členských štátoch viaceré subjekty v rôznych oblastiach a sektoroch. Členovia platformy budú vyzvaní, aby poskytli operačné zdroje na vzájomnú pomoc v rámci spoločnej kybernetickej jednotky. Tá im umožní vymieňať si najlepšie postupy a v reálnom čase poskytovať informácie o hrozbách, ktoré by sa mohli objaviť v ich príslušných oblastiach.



Jednotka bude fungovať na operačnej a technickej úrovni s cieľom vypracovať plán reakcie EÚ na kybernetické incidenty a krízy, a to na základe národných plánov. Zriadi tímy rýchlej reakcie EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti, uľahčí prijatie protokolov pre vzájomnú pomoc medzi účastníkmi a zriadi vnútroštátne a cezhraničné monitorovacie spôsobilosti.



Komisia navrhuje vybudovať spoločnú kybernetickú jednotku prostredníctvom postupného a transparentného procesu v štyroch krokoch spolu s členskými štátmi a rôznymi subjektmi pôsobiacimi v tejto oblasti. Cieľom je, aby jednotka prešla do operačnej fázy do 30. júna 2022 a aby sa úplne zriadila o rok neskôr, do 30. júna 2023.



Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) bude slúžiť ako sekretariát pre prípravnú fázu.



Investície potrebné na zriadenie spoločnej kybernetickej jednotky zaistí EK najmä prostredníctvom programu Digitálna Európa. Financie pôjdu na vybudovanie fyzickej a virtuálnej platformy, vytvorenie a udržiavanie bezpečných komunikačných kanálov a na zlepšenie schopností detekcie kybernetických hrozieb. Príspevky na rozvoj spôsobilostí členských štátov v oblasti kybernetickej obrany môžu pochádzať z Európskeho obranného fondu (EDF).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)