Eurokomisia navrhla začleniť roaming do asociačnej dohody s Moldavskom

Európska komisia (EK) prijala v piatok návrh na začlenenie roamingu do dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom.



Komisia pripomenula, že po dokončení všetkých potrebných krokov budú môcť moldavskí občania v EÚ používať svoje mobilné telefóny za rovnakých cenových podmienok ako v Moldavsku a cestujúci z EÚ budú mať pri návšteve Moldavska rovnaké podmienky ako pri využívaní hovorov a mobilných dát v Únii.



Privedenie Moldavska do oblasti roamingu v EÚ, kde platí heslo "volajte ako doma", je jedným z kľúčových opatrení prioritného akčného plánu EÚ-Moldavsko. Ten schválili v júni 2023 a obsahuje kroky na úplnú implementáciu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Moldavskom a ďalšiu integráciu tejto krajiny do jednotného trhu Únie.



Piatkové schválenie návrhu o roamingu nasleduje po spoločnom vyhlásení telekomunikačných operátorov z EÚ a Moldavska z 31. mája tohto roka o dobrovoľnom znížení roamingových taríf od 1. januára 2024 za účasti a pomoci Európskej komisie.



Komisia umožní aktualizáciu asociačnej dohody medzi EÚ a Moldavskom pridaním najnovších právnych predpisov EÚ o telekomunikáciách a poštových službách.



Návrh musia posúdiť ministri členských krajín (Rada EÚ) a po ich súhlasnom stanovisku bude musieť Asociačný výbor EÚ-Moldavsko prijať spoločné rozhodnutie, ktorým sa zmení a doplní príloha k dohode o pridružení. Po dokončení aproximácie a implementácie príslušných právnych predpisov EÚ v Moldavsku sa budú obe strany môcť dohodnúť, odkedy začne platiť roaming pre Moldavčanov v EÚ a naopak.



Od udelenia štatútu kandidátskej krajiny v júni 2022 Moldavsko prejavilo veľký záujem o zosúladenie s pravidlami jednotného trhu EÚ v sektore telekomunikácií. Dohodu o pridružení vrátane prehĺbenej a komplexnej zóny voľného obchodu (DCFTA) medzi EÚ a Moldavskom podpísali v júni 2014 a v plnej miere platí od júla 2016.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)