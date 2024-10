Eurokomisia navrhuje digitálnu aplikáciu EÚ pre cestovanie

Brusel 8. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok prijala dva návrhy na digitalizáciu pasov a preukazov totožnosti. "Digitálna aplikácia EÚ pre cestovanie" má byť určená pre osoby cestujúce do a zo schengenského priestoru. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že pri prekračovaní vonkajších hraníc EÚ sú občania Únie aj štátni príslušníci krajín mimo EÚ podrobovaní systematickým kontrolám. V súčasnosti sa tieto kontroly vykonávajú fyzicky na hraničnom priechode. Iba v roku 2023 bolo zaznamenaných takmer 600 miliónov prechodov, preto je potrebné urýchliť hraničné kontroly a zabezpečiť plynulejšie cestovanie a zároveň zachovať vysokú úroveň bezpečnosti a zaistiť, aby bol skontrolovaný každý cestujúci.



Aj z týchto dôvodov EK navrhuje spoločný rámec na používanie digitálnych cestovných preukazov a novú digitálnu aplikáciu EÚ pre cestovanie, ktorá cestujúcim umožní vytvoriť a uložiť svoje digitálne cestovné preukazy. Vďaka novým pravidlám bude cestovanie do schengenského priestoru a v rámci neho jednoduchšie a bezpečnejšie.



Digitálne cestovné preukazy sú digitálnou verziou údajov uložených v pasoch a preukazoch totožnosti. Zahŕňajú informácie obsiahnuté v čipe pasu alebo preukazu totožnosti vrátane zobrazenia tváre držiteľa, nie však odtlačkov prstov. Digitálny cestovný doklad je možné uložiť do mobilného telefónu.



Cestujúci budú môcť dobrovoľne a bezplatne požiadať o digitálnu verziu svojich dokladov.



Občania EÚ aj osoby z krajín mimo Únie budú môcť pred cestou predložiť svoje digitálne pasy alebo preukazy totožnosti na predbežnú hraničnú kontrolu pri ceste do alebo z EÚ.



Členské štáty môžu svojim občanom povoliť používanie digitálnych preukazov totožnosti na registráciu a identifikáciu. Preukazy by sa mohli používať na registráciu u vnútroštátnych orgánov pri usadení sa v inom členskom štáte alebo na uľahčenie prístupu k systémom elektronickej identifikácie.



Orgány správy hraníc budú môcť vďaka predbežným kontrolám digitálnych dokladov účinnejšie odhaľovať cezhranične pôsobiacich páchateľov trestných činov a tiež prevádzačstvo.



Digitálne cestovné preukazy uľahčia úradom overenie pravosti cestovných dokladov, čím sa podvodníkom sťaží používanie falošných dokladov alebo nepozorovaný prechod cez hranice.



Digitálnu aplikáciu EÚ pre cestovanie vyvinie eurokomisia s podporou agentúry eu-LISA a zavedie ju na úrovni celej Únie. Aplikácia bude dostupná všetkým občanom EÚ a osobám z krajín mimo EÚ s biometrickým pasom alebo preukazom totožnosti krajiny EÚ, ktorí cestujú do alebo zo schengenského priestoru.



Vďaka tejto aplikácii budú môcť cestujúci vytvoriť digitálne cestovné preukazy pomocou svojich pasov alebo preukazov totožnosti (v prípade občanov EÚ).



Aplikácia, ktorá bude k dispozícii od roku 2030, si pred spracovaním osobných údajov vyžiada súhlas používateľa.



Návrh EK musí preskúmať Rada EÚ a Európsky parlament.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)