Eurokomisia nepredĺži embargo na štyri agrokomodity z Ukrajiny

Brusel 15. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok večer oznámila, že platnosť embarga na štyri kategórie ukrajinských poľnohospodárskych produktov vyprší podľa plánu koncom dňa. Po analýze údajov týkajúcich sa vplyvu vývozu týchto agrokomodít z Ukrajiny na trh EÚ totiž dospela k záveru, že narušenia trhu v piatich členských štátoch susediacich s Ukrajinou boli odstránené. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že dočasné embargo bolo po dohode s piatimi členskými štátmi zavedené 2. mája, aby nedochádzalo k narušeniam trhu s agrokomoditami v štátoch susediacich s Ukrajinou. Zákaz sa týkal dovozu pšenice, kukurice, repky a slnečnice. Paralelne s tým vznikla koordinačná platforma, ktorá spája Ukrajinu, Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Európsku komisiu. Platforma prispela k rozvoju infraštruktúry a zvýšeniu logistických kapacít na prepravu obilnín, ako aj k odstráneniu administratívnych prekážok vývozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny.



"Konštruktívny prístup všetkých účastníkov koordinačnej platformy pomohol vyriešiť konkrétne problémy a zabezpečil, že export obilia do tretích krajín mimo EÚ prúdi a dokonca sa zvyšuje," uvádza sa vo vyhlásení eurokomisie.



Exekutíva EÚ potvrdila, že platnosť existujúcich dočasných opatrení vyprší v piatok o polnoci, tak ako bolo dohodnuté. Ukrajina zároveň súhlasila, že do 30 dní zavedie konkrétne zákonné opatrenia vrátane systému vývozných licencií, aby sa predišlo nárastu množstva obilnín v krajinách EÚ.



Dovtedy, čiže už od soboty 16. septembra, musí ukrajinská strana zaviesť účinné opatrenia na kontrolu vývozu štyroch uvedených skupín agrokomodít, aby sa predišlo akýmkoľvek deformáciám trhu v susedných členských štátoch. Ukrajina predloží koordinačnej platforme akčný plán najneskôr do pondelka 18. septembra.



Eurokomisia a Ukrajina budú prostredníctvom spoločnej koordinačnej platformy monitorovať situáciu, aby mohli reagovať na prípadné nepredvídané situácie.



Komisia zdôraznila, že sa zdrží akýchkoľvek obchodných obmedzení, pokiaľ Ukrajina zavedie účinné opatrenia a tie budú plne fungovať.



Európska únia podľa stanoviska EK rozhodne a účinne podporuje vývoz ukrajinského obilia a iných potravín na svetové trhy, najmä prostredníctvom koridorov solidarity.



