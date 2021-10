Eurokomisia nevie, kedy schváli národné plány obnovy Maďarska a Poľska

Brusel 1. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) zatiaľ neschválila národný plán obnovy a odolnosti predložený Maďarskom, čo znamená, že vláda v Budapešti stále nemá prístup k vyše siedmim miliardám eur z celoeurópskeho ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU). V podobnej situácii sa ocitlo aj Poľsko.



Tlačová agentúra AFP uviedla, že túto informáciu vo štvrtok potvrdila hovorkyňa EK pre ekonomické a finančné záležitosti Veerle Nuytsová. Podľa AFP odďaľovanie schválenia maďarského plánu obnovy má súvislosť s napätím medzi Bruselom a Budapešťou v súvislosti s právami členov komunity LGBTI.



Postup na preskúmanie národných plánov sa teoreticky mal skončiť 30. septembra – po tom, ako bol predĺžený pôvodný letný termín.



"Nemáme zatiaľ žiadne rozhodnutie. Dialóg s maďarskými orgánmi pokračuje a pracujeme na tom, aby sme naše hodnotenie ukončili čo najskôr," uviedla Nuytsová. Nespresnila však konkrétny termín týkajúci sa rozhodnutia o Maďarsku a zdôraznila, že exekutíva EÚ chce zaistiť, aby maďarský plán spĺňal potrebné kritériá stanovené v súlade s únijnými pravidlami.



Maďarský investičný a reformný plán, v ktorom má Budapešť šancu získať 7,2 miliardy eur v podobe grantov na päťročné obdobie, bol predložený eurokomisii 12. mája. Exekutíva EÚ mala o ňom pôvodne rozhodnúť do 12. júla, po dohodnutom dvojmesačnom období.



Diskusie o schválení plánu obnovy prebiehajú uprostred napätia medzi Bruselom a Budapešťou, ktoré vzniklo po prijatí maďarského zákona, ktorý podľa inštitúcií EÚ porušuje práv osôb LGBTI. Maďarský premiér Viktor Orbán sporný zákon predstavuje ako nástroj ochrany dieťaťa a napriek kritike zo strany EÚ ho odmieta stiahnuť.



Eurokomisia ubezpečuje, že odmietanie schváliť maďarský plán obnovy nesúvisí so sporným zákonom, ako to prezentujú najvyšší maďarskí predstavitelia. Brusel tvrdí, že v tejto fáze skúmania má otázky spojené s nedostatočnou transparentnosťou pri zadávaní verejných zákaziek, nedostatočným bojom proti korupcii a nedostatočnou nezávislosťou súdnictva.



Rovnako ako Maďarsko, ani Poľsko, ktoré má tiež rovnako napäté vzťahy s Bruselom v otázkach právneho štátu, ešte nemá schválený svoj národný plán obnovy.



Dovedna 16 krajín EÚ už medzitým profituje z prvej tranže miliónových výplat – v rámci predbežnej 13-percentnej alokácie grantov z ich národných plánov obnovy.



Komisia v pondelok tento týždeň schválila národný plán obnovy Rumunska a na budúcotýždňový pondelok sa chystá odobriť aj národné ozdravné plány Estónska a Fínska.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)