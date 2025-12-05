< sekcia Zahraničie
Eurokomisia odmieta tvrdenia Spojených štátov
Hovorkyňa EK Paula Pinhová odmietla, že EÚ údajne podkopáva politické slobody a suverenitu, poškodzuje kontinent svojou migračnou politikou a bráni slobode prejavu.
Autor TASR
Brusel 5. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok odmietla tvrdenia novej americkej stratégie národnej bezpečnosti týkajúce sa Európskej únie (EÚ). Novú americkú stratégiu národnej bezpečnosti zverejnil Biely dom v piatok ráno a podľa agentúry DPA vykresľuje pochmúrny obraz situácie v Európe, informuje TASR.
Hovorkyňa EK Paula Pinhová odmietla, že EÚ údajne podkopáva politické slobody a suverenitu, poškodzuje kontinent svojou migračnou politikou a bráni slobode prejavu. Dokument administratívy prezidenta Donalda Trumpa však bližšie nekomentovala. „Zatiaľ sme nemali čas sa na to pozrieť, posúdiť to, takže sa k tomu zatiaľ nemôžeme vyjadriť,“ uviedla.
„Medzi najväčšie problémy, ktorým Európa čelí, patria činnosti Európskej únie a iných nadnárodných orgánov, ktoré podkopávajú politickú slobodu a suverenitu, migračná politika, ktorá mení kontinent a vyvoláva konflikty, cenzúra slobody prejavu a potláčanie politickej opozície, prudký pokles pôrodnosti a strata národnej identity a sebavedomia,“ uvádza americký dokument.
„Trumpova administratíva sa dostáva do rozporu s európskymi predstaviteľmi, ktorí majú nereálne očakávania ohľadom vojny, usadení v nestabilných menšinových vládach, z ktorých mnohé šliapu po základných princípoch demokracie, aby potlačili opozíciu,“ píše sa ďalej v texte.
Európe podľa USA hrozí nielen hospodársky úpadok, ale aj „oveľa hrozivejšia perspektíva rozkladu civilizácie“. V prípade, že bude kontinent v súčasnom smerovaní pokračovať, bude vraj „za 20 rokov alebo menej na nepoznanie“.
Európa napriek tomu zostáva pre Spojené štáty „strategicky a kultúre dôležitá“ a nemožno si ju dovoliť „odpísať“. „Chceme, aby Európa zostala európskou, aby znovu nadobudla civilizačné sebavedomie a aby sa vzdala svojho neúspešného zamerania na dusenie reguláciami,“ uvádza stratégia. Dopĺňa, že dôvod na „veľký optimizmus“ dáva „rastúci vplyv vlasteneckých európskych strán“.
Hovorkyňa EK Paula Pinhová odmietla, že EÚ údajne podkopáva politické slobody a suverenitu, poškodzuje kontinent svojou migračnou politikou a bráni slobode prejavu. Dokument administratívy prezidenta Donalda Trumpa však bližšie nekomentovala. „Zatiaľ sme nemali čas sa na to pozrieť, posúdiť to, takže sa k tomu zatiaľ nemôžeme vyjadriť,“ uviedla.
„Medzi najväčšie problémy, ktorým Európa čelí, patria činnosti Európskej únie a iných nadnárodných orgánov, ktoré podkopávajú politickú slobodu a suverenitu, migračná politika, ktorá mení kontinent a vyvoláva konflikty, cenzúra slobody prejavu a potláčanie politickej opozície, prudký pokles pôrodnosti a strata národnej identity a sebavedomia,“ uvádza americký dokument.
„Trumpova administratíva sa dostáva do rozporu s európskymi predstaviteľmi, ktorí majú nereálne očakávania ohľadom vojny, usadení v nestabilných menšinových vládach, z ktorých mnohé šliapu po základných princípoch demokracie, aby potlačili opozíciu,“ píše sa ďalej v texte.
Európe podľa USA hrozí nielen hospodársky úpadok, ale aj „oveľa hrozivejšia perspektíva rozkladu civilizácie“. V prípade, že bude kontinent v súčasnom smerovaní pokračovať, bude vraj „za 20 rokov alebo menej na nepoznanie“.
Európa napriek tomu zostáva pre Spojené štáty „strategicky a kultúre dôležitá“ a nemožno si ju dovoliť „odpísať“. „Chceme, aby Európa zostala európskou, aby znovu nadobudla civilizačné sebavedomie a aby sa vzdala svojho neúspešného zamerania na dusenie reguláciami,“ uvádza stratégia. Dopĺňa, že dôvod na „veľký optimizmus“ dáva „rastúci vplyv vlasteneckých európskych strán“.