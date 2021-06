Eurokomisia odporúča pred summitom EÚ podobu vzťahov s Ruskom

Brusel 16. júna (TASR) - Európska komisia (EK) a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell predložili v stredu spoločné oznámenie o vzťahoch EÚ s Ruskom a odporúčania, ako posilniť politiku Únie voči Moskve. O tomto dokumente budú na budúci týždeň rokovať premiéri a prezidenti členských krajín v rámci summitu EÚ v Bruseli.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová pri tejto príležitosti uviedla, že vzájomné vzťahy s Ruskom sú zložité aj v dôsledku "úmyselných rozhodnutí a agresívnych krokov ruskej vlády z posledných rokov". EÚ musí podľa nej identifikovať výzvy a využiť príležitosti na zlepšenie situácie, pričom členské krajiny musia konať jednotne a dôsledne a chrániť svoje hodnoty a záujmy.



"Za súčasných okolností sa obnovené partnerstvo medzi EÚ a Ruskom, ktoré umožňuje užšiu spoluprácu, javí ako vzdialená perspektíva. Našou ambíciou by malo byť preskúmať cesty, ktoré by mohli pomôcť postupne zmeniť súčasnú dynamiku na predvídateľnejší a stabilnejší vzťah," uviedol Borrell. A spresnil, že EÚ bude na Rusko vyvíjať tlak a obmedzovať jeho aktivity zároveň so snahou spolupracovať v oblastiach spoločného záujmu.



Komisia upozornila, že existuje veľký potenciál spolupráce medzi EÚ a Ruskom, avšak súčasná ruská vláda aktívne sleduje ciele, ktoré idú opačným smerom ako záujmy EÚ. Rusko podľa nej často spochybňuje a podkopáva medzinárodné právo a kľúčové zásady, ku ktorým sa zaviazalo. Snaží sa ovplyvňovať a destabilizovať EÚ, jej členské štáty a partnerské krajiny, pričom využíva represie na potlačenie ľudských práv a základných slobôd.



Na základe týchto skutočností spoločné oznámenie hodnotí stav implementácie piatich zásad, ktorými sa riadia vzťahy EÚ s Ruskom: vykonávanie minských dohôd; posilnené vzťahy s východnými partnermi EÚ a ostatnými susedmi; posilnená odolnosť EÚ; selektívna spolupráca s Ruskom v otázkach záujmu pre EÚ a medziľudské kontakty a podpora ruskej občianskej spoločnosti.



Eurokomisia navrhuje, aby EÚ zvolila taktiku nátlaku, obmedzovania a zároveň zaangažovania Ruska s cieľom zvrátiť súčasný neproduktívny vývoj vzťahov.



Nátlak znamená, že EÚ bude vystupovať proti porušovaniu ľudských práv a zasadzovať sa za demokratické hodnoty, a to aj na medzinárodných fórach. Chce upozorňovať na porušovanie medzinárodného práva zo strany Ruska na Ukrajine či v Gruzínsku a potvrdí svoju podporu Ukrajine a jej územnej celistvosti. Opätovne vyzve Moskvu, aby plne implementovala minské dohody a Únia bude rázne reagovať na zlomyseľné kroky ruskej vlády vrátane hybridných hrozieb a zameria sa na obmedzenie zdrojov, ktoré môže ruská strana čerpať pri uskutočňovaní svojej "rušivej" zahraničnej politiky.



EK navrhuje systematicky a spoločne s rovnako zmýšľajúcimi partnermi, ako sú NATO a skupina G7, čeliť hrozbám z Ruska. EÚ by podľa odporúčania mala rozvíjať svoje kapacity v oblasti kybernetickej bezpečnosti a obrany a svoje strategické komunikačné schopnosti, aby úspešne čelila hybridným hrozbám. Únia by mala zintenzívniť aj podporu krajinám Východného partnerstva.



Zároveň však chce EÚ s Ruskom spolupracovať v oblasti spoločného záujmu a čeliť výzvam, ako sú pandémia koronavírusu, klimatické zmeny, migrácia, boj proti terorizmu a nešírenie zbraní. Únia má záujem spoločne s Ruskom predchádzať možným sporom v arktickej oblasti a mierniť regionálne konflikty od Iránu a Blízkeho východu až po Afganistan.



Spoločné oznámenie navrhuje viac technickej spolupráce s ruskou stranou pri riešení rušivých prvkov v ekonomickej oblasti. Únia chce bude pokračovať v budovaní medziľudských kontaktov, ktoré by zahŕňali uľahčenie vízového režimu pre určitých ruských občanov, a plánuje zvýšiť svoju podporu pre ruskú občiansku spoločnosť a obhajcov ľudských práv.