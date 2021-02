Eurokomisia odsúdila ďalší útok slovinského premiéra na médiá

Brusel 18. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok odsúdila predsedu slovinskej vlády Janeza Janšu za sériu agresívnych vyjadrení na adresu novinárov, informovala agentúra AFP.



EK zdôraznila, že nenávisť, vyhrážky a osobné útoky na novinárov sú neprijateľné. Hovorca Komisie Christian Wigand pripomenul vyhlásenie podpredsedníčky EK a komisárky pre hodnoty a transparentnosť Věry Jourovej o tom, že "slobodné a nezávislé médiá sú pre demokraciu a hodnoty EÚ kľúčové: ich úlohou je prinútiť nás, politikov, k zodpovednosti. Ochrana a bezpečnosť novinárov by mala byť prioritou každej krajiny".



Medzinárodná asociácia novinárov (IPA) označila Janšovu najnovší útok na médiá, ktorého terčom bola uznávaná novinárka Lili Bayerová a jej článok o slobode novinárov v Slovinsku zverejnený v magazíne Politico, za "nepodložený a neslušný".



Lucas Guttenberg z berlínskeho Inštitútu Jacqua Delorsa vyzval predsedu Európskej rady Charlesa Michela a lídrov EÚ, aby sa ozvali vždy, keď niektorý z ich kolegov "očierni novinára" za kritické správy či články.



"Postoj Janeza Janšu k slovinským verejnoprávnym médiám nie je iba agresívny alebo zbytočný. Úprimne povedané, je to plné jedu," uviedol Noah Buyon, analytik z think tanku Freedom House, ktorý sleduje stav demokracie v regióne.



Politico konštatoval, že Janšov tlak voči médiám prichádza v čase, keď vo veľkej časti strednej a východnej Európy - najmä v Maďarsku, Poľsku a Bulharsku - narastajú obavy o slobodu a pluralitu médií.



Premiér Janša začal svoju kariéru ako mladý komunistický disident v bývalej Juhoslávii, neskôr sa stal pravicovým politikom. "Je to cesta, ktorá odráža cestu maďarského premiéra Viktora Orbána", blízkeho spojenca Janšu, ktorý získava čoraz väčšiu kontrolu nad sektorom médií vo svojej krajine, napísal Politico.



Janšova "komunistická minulosť sa odráža a ovplyvňuje tento jeho súčasný postoj k médiám - je to postoj človeka, ktorý si neželá kritiku voči sebe samému", uviedol profesor žurnalistiky a mediálnej politiky na univerzite v Ľubľane Marko Milosavljevič.



Dodal, keď sa Janša vlani v marci vrátil k moci, "tento agresívny postoj k médiám a žurnalistike bol okamžite viditeľný".



Slovinskí vládni činitelia blízki premiérovi tvrdia, že problémom v Slovinsku sú neprofesionálni novinári. Minister zahraničných vecí Anže Logar, člen Janšovej Slovinskej demokratickej strany (SDS), pre Politico vyhlásil, že "v Slovinsku existuje úplná sloboda tlače".