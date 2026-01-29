< sekcia Zahraničie
Eurokomisia oznámila humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a Moldavsko
EÚ poskytuje humanitárnu pomoc Ukrajine od vypuknutia konfliktu v roku 2014.
Autor TASR
Brusel 29. januára (TASR) — Európska komisia (EK) uvoľnila okamžitú humanitárnu pomoc pre Ukrajinu a Moldavsko v hodnote 153 miliónov eur. Ukrajina dostane z tejto sumy 145 miliónov eur na poskytnutie prístrešia, potravín a finančnej podpory pre ľudí, ktorí sú v dôsledku ruských útokov na energetickú infraštruktúru v chladnom počasí bez elektriny, kúrenia a teplej vody. Zvyšok dostane Moldavsko na starostlivosť o ukrajinských utečencov, ktorí utiekli pred vojnou. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia EK zverejneného vo štvrtok.
Okrem toho posilnila Európska únia aj núdzovú energetickú pomoc pre Ukrajinu. Tento týždeň bolo dodaných 447 elektrických generátorov energie v hodnote 3,7 milióna eur, ktorú budú vyrábať elektrinu pre nemocnice, núdzové ubytovne a ďalšie dôležité zariadenia.
Ďalších 500 generátorov bude poskytnutých v rámci mechanizmu rescEU na zabezpečenie fungovania základných služieb.
EÚ poskytuje humanitárnu pomoc Ukrajine od vypuknutia konfliktu v roku 2014. Po spustení invázie ruských síl vo februári 2022 vyčlenila EK na humanitárnu pomoc Ukrajine a Moldavsku viac ako 1,4 miliardy eur, na energetickú bezpečnosť išli najmenej tri miliardy eur.
Celková podpora EÚ Ukrajine od začiatku invázie predstavuje 193,3 miliardy eur.
Okrem toho posilnila Európska únia aj núdzovú energetickú pomoc pre Ukrajinu. Tento týždeň bolo dodaných 447 elektrických generátorov energie v hodnote 3,7 milióna eur, ktorú budú vyrábať elektrinu pre nemocnice, núdzové ubytovne a ďalšie dôležité zariadenia.
Ďalších 500 generátorov bude poskytnutých v rámci mechanizmu rescEU na zabezpečenie fungovania základných služieb.
EÚ poskytuje humanitárnu pomoc Ukrajine od vypuknutia konfliktu v roku 2014. Po spustení invázie ruských síl vo februári 2022 vyčlenila EK na humanitárnu pomoc Ukrajine a Moldavsku viac ako 1,4 miliardy eur, na energetickú bezpečnosť išli najmenej tri miliardy eur.
Celková podpora EÚ Ukrajine od začiatku invázie predstavuje 193,3 miliardy eur.