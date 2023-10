Eurokomisia oznámila poskytovanie dlhodobej podpory EÚ pre Arménsko

Brusel 5. októbra (TASR) - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v španielskej Granade predstavila ďalšie mimoriadne opatrenia a dlhodobú podporu EÚ pre Arménsko. Informuje o tom spravodajca TASR.



"Nasmerujeme pre Arménsko väčšiu rozpočtovú podporu. EÚ je aj naďalej plne odhodlaná podporovať rokovania s Azerbajdžanom a uľahčovať mierový dialóg," uviedla von der Leyenová v správe pre médiá.



EÚ podľa predsedníčky stojí pri Arménsku a rozhodla sa zdvojnásobiť svoju humanitárnu podporu, aby zmiernila náročnú situáciu v spojitosti s približne 100.000 Arménmi, ktorí boli vysídlení z Náhorného Karabachu.



Von der Leyenová počas vystúpenia v Granade spresnila, že EK k predtým oznámenej sume určeným pre Arménsko vo výške 5,2 milióna eur pripočíta ďalších 5,25 milióna eur v podobe núdzovej pomoci.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v piatok odcestuje do Arménska, aby zhodnotil situáciu a prediskutoval ďalšiu cielenú podporu, najmä prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.



Program EU4Peace bude podľa von der Leyenovej navýšený o ďalších 800.000 eur na núdzovú pomoc, budovanie dôvery a podporu arménskych médií.



Komisia okrem toho zmobilizuje finančné prostriedky v rámci ročných programov pre Arménsko s cieľom prideliť 15 miliónov eur, ktoré možno použiť ako rozpočtovú podporu pre štát na riešenie spoločensko-ekonomických potrieb a nákupov potravín a pohonných hmôt.



V oblasti technickej pomoci bude eurokomisia diskutovať s arménskymi orgánmi o forme tejto pomoci, a to aj prostredníctvom programov TAIEX a Twinning, s cieľom riešiť otázky, ako je letecká bezpečnosť a jadrová bezpečnosť.



EK v rámci Hospodárskeho a investičného plánu (EIP) pracuje na ďalšej podpore pre Arménsko vrátane rozvoja infraštruktúry. EIP môže priniesť do krajiny investície až do výšky 2,6 miliardy eur. Tento plán už zaistil viac než 413 miliónov eur.



Európska komisia podporí aj účasť Arménska na viacerých regionálnych projektoch - najmä na projekte čiernomorského podmorského elektrického kábla - v spolupráci s Azerbajdžanom, Gruzínskom, Maďarskom a Rumunskom.



Azerbajdžan minulý mesiac prevzal úplnú kontrolu nad Náhorným Karabachom, o ktorý sa s Arménskom sporia už celé desaťročia. Región odvtedy opustili takmer všetci zo 120.000 etnických Arménov.