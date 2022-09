Eurokomisia oznámila víťazov historicky prvých ekologických ocenení EÚ

Brusel 23. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) zverejnila v piatok mená ôsmich víťazov, ktorí získali prvé ekologické ocenenie Európskej únie v histórii. Informuje o tom spravodajca TASR.



Medzi víťazmi sú poľnohospodári a zástupcovia sektoru reštaurácií; ocenenia poputujú do Belgicka, Chorvátska, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Španielska, Švédska a Talianska.



Prvé ekologické ocenenia EÚ sa nesú v znamení osláv druhého Dňa ekologických potravín, ktorý vlani zaviedol Európsky parlament spolu s Radou EÚ a Európskou komisiou.



Eurokomisár pre poľnohospodárstvo Janusz Wojciechowski pri slávnostnom odovzdávaní cien uviedol, že ide o neuveriteľne angažovaných ľudí, organizácie a inštitúcie, ktoré propagovali ekologickú výrobu už dávno predtým, ako sa stala populárnou. "Pochádzajú z celej EÚ, čo je dôkazom toho, že ekologická výroba všade funguje a všade možno nájsť ekologickú výnimočnosť," uviedol.



Ekologické ocenenia EÚ sú ocenením rôznych aktérov z celého ekologického hodnotového reťazca, ktorí vyvinuli inovačný, udržateľný a podnetný projekt s pridanou hodnotou pre ekologickú poľnohospodársku výrobu a spotrebu.



Ocenenie najlepšia ekologická poľnohospodárka dostala Nazaret Mateosová-Álvarezová zo Španielska, ktorá prevádzkuje ekologickú výrobnú prevádzku húb s jedinečnou metódou pestovania pri minimálnych vstupoch a výrazne nižšej spotrebe vody.



Ocenenie najlepší ekologický poľnohospodár získal David Pejič z Chorvátska, ktorý neďaleko Záhrebu prevádzkuje najstaršiu ekologickú farmu. Tá sa zapája do rôznych vzdelávacích a poradenských činností a jej súčasťou je pekáreň a reštaurácia.



Ocenenie najlepší ekologický región poputuje do francúzskeho regiónu Okcitánsko, kde sa ekologickej výrobe venuje 13.265 fariem na 608.285 hektároch.



Ocenenie najlepšie ekologické mesto získal Seeham na severozápade Rakúska, ktorý vo verejných kantínach, v škôlkach a školách varí a ponúka iba stopercentné biopotraviny. Vďaka spolupráci so sektorom cestovného ruchu sa ekologické bioprodukty dostávajú aj do gastronómie a hotelov.



V kategórii najlepší ekologický ekoobvod dostal ocenenie taliansky obvod Associazione Bio-Distretto Cilento, ktorý investuje do udržateľnej a miestnej výroby potravín, čo je prepojené aj s iniciatívami v oblasti cestovného ruchu, ako sú biologické pláže a biologické turistické trasy.



Najlepším ekologickým malým a stredným podnikom sa stala firma Goodvenience.bio z Nemecka, ktorá má desať zamestnancov a ponúka domácu výrobu organických bujónov, polievok, omáčok, korenín a olejov.



Titul najlepší maloobchodný predajca potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby si vybojoval podnik La ferme l'arbre de Liege v Belgicku, ktorý už od roku 1978 predáva výrobky ekologickej agrovýroby z celého regiónu.



Ocenenie najlepšia ekologická reštaurácia získal podnik Lilla Bjers vo Švédsku, ktorý združuje reštauráciu a ekologickú farmu na ostrove Gotland v Baltskom mori a funguje na princípe "od semienka až na stôl" s dôrazom na ochranu biodiverzity a nepoužívanie fosílnych palív.



Prihlášky na udelenie ekologického ocenenia EÚ bolo možné podať od 25. marca do 8. júna 2022. V júli 2022 boli oznámení 24 finalisti zaradení do užšieho výberu. Boli vybraní z viac ako 200 uchádzačov z 26 členských štátov EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)