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Eurokomisia plánuje zefektívniť cezhraničný boj so zločinom
Plánované zmeny by mali podporiť spoločné vyšetrovanie, rýchlejšie stíhanie a výmenu údajov, keďže zločinci čoraz viac zneužívajú umelú inteligenciu, uvádza EK.
Autor TASR
Brusel 24. júna (TASR) - Európska komisia (EK) plánuje zefektívniť cezhraničný boj proti organizovanému zločinu a terorizmu prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce členských krajín a bezpečnostných zložiek a justičných orgánov Európskej únie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Zločinci veľmi zručne zneužívajú možnosti digitálneho prostredia a účinne zasahujú bez obmedzení aj cez hranice,“ uviedla v stredu eurokomisárka pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu a podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová. Cieľom reforiem je upraviť mandát agentúr, ako sú „Europol či Eurojust, aby Európa mohla rýchlejšie reagovať, a to aj v boji proti trestnej činnosti v online priestore, a účinnejšie zdieľať informácie a efektívnejšie vyvodzovať trestnoprávnu zodpovednosť pre zločincov,“ dodala.
Plánované zmeny by mali podporiť spoločné vyšetrovanie, rýchlejšie stíhanie a výmenu údajov, keďže zločinci čoraz viac zneužívajú umelú inteligenciu, uvádza EK. Policajný úrad Europol dostane vlastnú cloudovú infraštruktúru, ktorá umožní políciám v celej EÚ virtuálne spolupracovať pri riešení prípadov. Zároveň získa inovačné centrum, aby policajti disponovali potrebnými zručnosťami.
Plánuje sa tiež rozšírenie pôsobnosti agentúry Eurojust, aby sa mohla venovať novým oblastiam zločinu, ako sú kyberkriminalita či porušovanie sankcií EÚ. Aby tito zámery nadobudli platnosť, musia ich najprv preskúmať a schváliť členské štáty EÚ a Európsky parlament.
„Zločinci veľmi zručne zneužívajú možnosti digitálneho prostredia a účinne zasahujú bez obmedzení aj cez hranice,“ uviedla v stredu eurokomisárka pre technologickú suverenitu, bezpečnosť a demokraciu a podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová. Cieľom reforiem je upraviť mandát agentúr, ako sú „Europol či Eurojust, aby Európa mohla rýchlejšie reagovať, a to aj v boji proti trestnej činnosti v online priestore, a účinnejšie zdieľať informácie a efektívnejšie vyvodzovať trestnoprávnu zodpovednosť pre zločincov,“ dodala.
Plánované zmeny by mali podporiť spoločné vyšetrovanie, rýchlejšie stíhanie a výmenu údajov, keďže zločinci čoraz viac zneužívajú umelú inteligenciu, uvádza EK. Policajný úrad Europol dostane vlastnú cloudovú infraštruktúru, ktorá umožní políciám v celej EÚ virtuálne spolupracovať pri riešení prípadov. Zároveň získa inovačné centrum, aby policajti disponovali potrebnými zručnosťami.
Plánuje sa tiež rozšírenie pôsobnosti agentúry Eurojust, aby sa mohla venovať novým oblastiam zločinu, ako sú kyberkriminalita či porušovanie sankcií EÚ. Aby tito zámery nadobudli platnosť, musia ich najprv preskúmať a schváliť členské štáty EÚ a Európsky parlament.