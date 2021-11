Eurokomisia sa dohodla s Valnevou o nákupe proticovidových vakcín

Brusel 10. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) schválila v stredu v poradí už ôsmu zmluvu s európskou farmaceutickou spoločnosťou s cieľom nakúpiť jej potenciálnu vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Tentoraz ide o zmluvu so spoločnosťou Valneva, ktorá poskytne všetkým členským štátom EÚ možnosť v roku 2022 nakúpiť takmer 27 miliónov dávok vakcín.



Táto zmluva zahŕňa takisto možnosť prispôsobiť vakcínu novým kmeňovým variantom vírusu a umožňuje členským štátom v roku 2023 doobjednať až 33 miliónov ďalších vakcín.



Zmluva so spoločnosťou Valneva tak rozširuje zabezpečené široké portfólio vakcín, ktoré sa majú vyrábať v Európe: vrátane už podpísaných zmlúv so spoločnosťami AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech/Pfizer, CureVac, Moderna a Novavax.



Členské štáty EÚ majú stále možnosť rozhodnúť sa darovať všetky typy vakcín z portfólia EÚ chudobnejším krajinám sveta alebo ich presmerovať do iných európskych krajín.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v tejto súvislosti pripomenula, že stratégia EÚ v oblasti vakcín prináša výsledky aj v čase, keď počet prípadov ochorenia COVID-19 v celom eurobloku opäť narastá.



"Vakcína od spoločnosti Valneva doplní do nášho portfólia ďalšiu možnosť, a to hneď, ako ju Európska agentúra pre lieky uzná za bezpečnú a účinnú. Naďalej podporujeme členské štáty v úsilí o dosiahnutie vysokej miery zaočkovanosti a náš odkaz zostáva nezmenený: dôverujte vede a očkujte sa, očkujte sa, očkujte sa," uviedla komisárka v správe pre médiá.



Valneva je európska biotechnologická spoločnosť, ktorá vyvíja vakcínu na báze inaktivovaného vírusu chemickou inaktiváciou živého vírusu. Je to tradičná technológia vývoja vakcín, ktorá sa používa už 60–70 rokov, so zavedenými metódami a s vysokou úrovňou bezpečnosti. Táto technológia sa používa pri výrobe väčšiny vakcín proti chrípke a mnohých detských vakcín.



V súčasnosti je v Európe v rámci klinického skúšania jediným kandidátom na inaktivovanú vakcínu proti ochoreniu COVID-19.



Komisia s podporou členských štátov EÚ sa rozhodla podporiť túto vakcínu na základe dôkladného vedeckého posúdenia, použitej technológie, skúseností spoločnosti s vývojom vakcín a jej výrobnej kapacity schopnej zaistiť dodávky pre všetky členské štáty EÚ.











