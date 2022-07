Eurokomisia podpísala zmluvu o spoločnom nákupe liekov proti covidu

Brusel 19. júla (TASR) - Úrad Európskej komisie pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) v utorok oznámil, že podpísal novú rámcovú zmluvu o spoločnom nákupe lieku Veklury® (remdesivir), ktorý pomáha pri liečbe pacientov s ochorením COVID-19. Informuje o tom spravodajca TASR.



Dohoda bola podpísaná s farmaceutickou spoločnosťou Gilead a na spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 22 členských štátov EÚ. V rámci tohto procesu si môžu kúpiť až dva a štvrť milióna balení lieku.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová povedala, že od vypuknutia pandémie koronavírusu "neúnavne" pracujú na uľahčení prístupu k lekárskemu vybaveniu a liečbe pre európskych pacientov.



"Toto je záväzok, ktorý sme prijali ako súčasť našej zdravotníckej stratégie EÚ a teraz ho napĺňame druhou zmluvou, aby sme zabezpečili dostupnosť antivírusovej liečby pre pacientov, ktorí ju potrebujú," uviedla komisárka.



Eurokomisia chce podľa nej aj naďalej zabezpečovať, aby okrem vakcín boli k dispozícii aj potrebné lieky. V EÚ možno remdesivir použiť na liečbu dospelých a dospievajúcich s pneumóniou, ktorých stav si vyžaduje doplnkový kyslík a pre dospelých so zvýšeným rizikom komplikovaného priebehu ochorenia COVID-19.



Dohoda EÚ o spoločnom obstarávaní ponúka spoločné nákupy ako alternatívu alebo doplnok k obstarávaniam na vnútroštátnej úrovni. Komisia v minulosti uzatvorila aj rámcové zmluvy so spoločnosťami Hoffmann-La Roche a GlaxoSmithKline Ltd na spoločný nákup monoklonálnych protilátok, ktoré rovnako pomáhajú pri liečbe koronavírusového ochorenia.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)