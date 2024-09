Eurokomisia podpísala Rámcový dohovor RE o umelej inteligencii

Brusel 5. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok v mene EÚ podpísala Rámcový dohovor Rady Európy (RE) o umelej inteligencii. Dohovor je prvou právne záväznou medzinárodnou dohodou o umelej inteligencii a je plne v súlade so zákonom EÚ o umelej inteligencii. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že v dohovore sa stanovuje spoločný prístup s cieľom zabezpečiť, aby systémy umelej inteligencie boli kompatibilné s ľudskými právami, demokraciou a právnym štátom, pričom umožňujú inovácie a získať si dôveru ľudí.



Zahŕňa množstvo kľúčových pojmov zo zákona EÚ o umelej inteligencii, ako je prístup založený na riziku, transparentnosť v rámci hodnotového reťazca systémov umelej inteligencie a obsah generovaný umelou inteligenciou, povinnosti týkajúce sa podrobnej dokumentácie pre systémy umelej inteligencie identifikované ako vysokorizikové a povinnosti riadenia rizík. Dohovor ráta aj s možnosťou zaviesť zákazy pre systémy umelej inteligencie, ktoré budú považované za jasnú hrozbu pre základné ľudské práva.



Podpis dohovoru sa uskutočnil na neformálnej konferencii ministrov spravodlivosti Rady Európy vo Vilniuse. Zúčasrnenými stranami boli EÚ, členské štáty Rady Európy, Svätá stolica, Spojené štáty, Kanada, Mexiko, Japonsko, Izrael, Austrália, Argentína, Peru, Uruguaj a Kostarika. Súhlas s podpisom by mal dať aj Európsky parlament.



Generálna tajomníčka RE Marija Pejčinovičová Buričová v správe pre médiá uviedla, že treba zabezpečiť, aby vzostup umelej inteligencie podporoval európske štandardy, a nie ich podkopával.



"Rámcový dohovor je určený práve na to. Ide o silný a vyvážený text, ktorý je výsledkom otvoreného a inkluzívneho prístupu, ktorým bol vypracovaný a ktorý zabezpečil, že bude využívať viaceré a odborné perspektívy. Je to otvorená zmluva s potenciálne globálnym dosahom," vysvetlila Pejčinovičová Buričová a vyjadrila nádej, že po štátoch, ktoré dohovor podpísali, a ku ktorým sa pridala aj EÚ, budú rýchlo nasledovať ratifikácie ďalších krajín, aby zmluva mohla vstúpiť do platnosti čo najskôr.



V EÚ sa dohovor bude implementovať prostredníctvom zákona o umelej inteligencii.